Permisul, un pariu de aproape 4.000 de lei la Iași

* școlile auto din Iași afișează tarife între 2.100 și 2.900 de lei pentru categoria B. Cu analize, ore suplimentare și reexaminare, factura poate trece de 4.000 de lei

În 2025, aproape 20.000 de candidați din județul Iași au ajuns la prima examinare pentru permis, dar numai 4.752 au fost declarați admiși. Rata de promovare, de 24,76%, plasează Iașul aproape de coada clasamentului național. În aceste condiții, instructorul poate conta mai mult decât numele școlii.

Tarife de până la 2.900 de lei

În județul Iași au avut candidați la prima examinare 110 școli de șoferi. Tarifele publicate online diferă cu aproape 800 de lei. Auto Prim Test afișează în iulie un preț promoțional de 2.100 de lei, redus de la 2.750–2.850 de lei, pentru mașini cu transmisie manuală sau automată. Pachetul include 15 ședințe a câte 100 de minute și pregătirea teoretică. Auto Avantaj cere 2.500 de lei, Titi Bas pornește de la 2.700 de lei, Serdax afișează 2.800 de lei, iar Autonastase ajunge la 2.900 de lei pentru pregătirea pe mașină automată.

Factura poate depăși 4.000 de lei

Taxa de școlarizare nu este costul final. Fișa medicală și avizul psihologic mai adaugă aproximativ 95 de lei, iar contravaloarea permisului este de 89 de lei. Cele mai mari cheltuieli apar după consumarea orelor incluse. La unele școli, o ședință suplimentară costă până la 190 de lei, iar folosirea mașinii la o nouă probă practică se taxează separat. Cinci ședințe și o reexaminare pot adăuga peste 1.000 de lei. Astfel, un curs de 2.900 de lei poate ajunge la peste 4.100 de lei.

Trei din patru candidați pică din prima

În 2025, din 19.190 de candidați ieșeni aflați la prima examinare, doar 4.752 au fost admiși. Media județeană de 24,76% a fost mult sub media națională, de 34,24%. Diferențele dintre școli sunt mari. Dintre operatorii cu peste 200 de candidați, Titi Bas a avut o promovabilitate de 46,23%, Auto Tody Family Driver – 36,98%, Sigur la Volan – 36,51%, Auto Iordache Senior – 36,28%, iar Viovas – 34,42%. Autonastase, cu 1.038 de candidați, a înregistrat 19,08%.

Instructorul face diferența

Înainte de semnarea contractului, cursantul trebuie să afle cine este instructorul, câți elevi pregătește și câte ședințe poate programa săptămânal. Cele 30 de ore practice sunt ore didactice de câte 50 de minute, adică numai 25 de ore obișnuite. Cea mai bună școală nu este automat cea mai ieftină. Contează disponibilitatea instructorului, respectarea duratei ședințelor și rezultatele obținute cu un număr relevant de candidați. Dan DIMA