Persoana care a fotografiat şi distribuit subiectele de la sesiunea a doua a Bacalaureatului, angajat MAI. Anchetă preluată de Parchetul Militar

Ancheta în cazul subiectelor de la sesiunea a doua a Bacalaureatului, fotografiate la un centru de examen şi distribuite în mediul online într-un centru de examen din municipiul Vaslui, a fost preluată de Parchetul Militar Iaşi.

Persoana cercetată este angajată în cadrul unei structuri aparţinând Ministerului de Interne.

„În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale, din cadrul Poliţiei Municipiului Vaslui, au identificat persoana bănuită de comiterea infracţiunii de divulgare de informaţii clasificate secret de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, cercetările fiind continuate de către Parchetul Militar Iaşi, în vederea dispunerii măsurilor legale”, a declarat, joi purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, Oana Şopu.

Pe 19 august, IPJ Vaslui a fost sesizat de către conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui cu privire la faptul că, la puţin timp după începerea probei de Limba română din cadrul sesiunii de toamnă a Bacalaureatului, în spaţiul public au apărut fotografii cu subiectele, iar din verificări a rezultat ca numărul de identificare de pe foile de concurs aparţine centrului de examen care funcţiona la Liceul „Ştefan Procopiu” din municipiul Vaslui