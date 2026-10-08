* ei participă la organizarea pelerinajului Sfintei Parascheva, în octombrie 2026, la Iași * dacă timpul oferit gratuit ar fi remunerat la nivelul salariului minim, valoarea muncii lor ar putea depăși 300.000 de lei * în spatele celui mai important pelerinaj ortodox din România funcționează o adevărată economie a solidarității

În fiecare octombrie, Iașul devine un oraș în interiorul altui oraș. În jurul Catedralei Mitropolitane se formează trasee de pelerinaj, puncte de informare, spații pentru distribuirea hranei și a băuturilor calde, iar mii de oameni așteaptă ore întregi pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. În spatele acestei organizări există însă o resursă despre care se vorbește mult mai puțin: timpul oferit gratuit de voluntari. În 2026, peste 1.500 de oameni participă la buna desfășurare a pelerinajului, iar contribuția lor poate fi tradusă într-o valoare economică de sute de mii de lei.

Cât valorează munca gratuită a voluntarilor din Iași

Pelerinajul Sfintei Parascheva mobilizează voluntari de vârste și profesii diferite. Printre ei se află elevi, studenți, preoți și oameni care își rezervă din timpul liber pentru a-i ajuta pe credincioșii veniți din toate regiunile țării. Activitatea lor presupune orientarea pelerinilor, distribuirea apei, ceaiului și hranei, oferirea informațiilor, sprijinirea persoanelor vârstnice și participarea la organizarea fluxurilor de oameni. Unii contribuie la păstrarea ordinii în Catedrală, alții supraveghează spațiile muzeale sau desfășoară activități logistice. Munca lor completează intervenția instituțiilor publice, a echipajelor medicale și a forțelor de ordine, fără să înlocuiască atribuțiile acestora.

Din punct de vedere economic, fiecare oră oferită gratuit reprezintă o resursă care poate fi evaluată. În România, de la 1 iulie 2026, salariul minim brut este de 4.325 de lei lunar, echivalentul unui tarif de 25,949 lei pentru o oră de muncă, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 146/2026. Dacă fiecare dintre cei 1.500 de voluntari ar acumula, în medie, opt ore de activitate pe durata întregului pelerinaj, rezultatul ar fi de 12.000 de ore de muncă. La nivelul salariului minim brut, acestea ar valora aproximativ 311.400 de lei.

Dacă media ar ajunge la 12 ore de activitate pentru fiecare persoană, valoarea economică estimată ar depăși 467.000 de lei. La 16 ore cumulate de voluntar, suma ar trece de 622.000 de lei.

O infrastructură umană care susține pelerinajul

În spatele unui pahar cu apă oferit unui pelerin se află mai mult decât un gest de bunăvoință. Sunt ore de pregătire, aprovizionare, transport și distribuire. În spatele unui voluntar care indică drumul către racla Sfintei Parascheva se află un sistem de orientare necesar într-un spațiu traversat de mulțimi.

Pentru pelerinii vârstnici sau pentru cei care ajung pentru prima dată la Iași, prezența acestor oameni poate însemna acces mai rapid la informații, sprijin în deplasare și posibilitatea de a primi apă sau hrană în timpul unei așteptări îndelungate.

Voluntariatul are astfel două dimensiuni. Prima este socială, prin ajutorul oferit direct oamenilor. A doua este economică, prin numărul de ore de activitate pe care comunitatea le mobilizează fără remunerație.

Pentru Iași, pelerinajul Sfintei Parascheva înseamnă și o mobilizare umană dificil de întâlnit la alte evenimente locale. În timp ce autoritățile asigură serviciile publice și măsurile de siguranță, o rețea de peste 1.500 de oameni oferă sprijin direct credincioșilor, fără să primească salarii.

Dan DIMA