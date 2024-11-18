Peste 1.800 de tineri au susținut rezidențiatul la Iasi

1.814 candidați au susținut examenul de rezidențiat la Iași, cei mai mulți, 999, la medicină generală. Timp de 4 ore, aceștia au avut de răspuns la 200 de întrebări. Punctajele îi vor duce sau nu în locurile mult visate. Din păcate, în ultimii ani s-a remarcat un interes crescut pentru specializările ușoare și fără gărzi, în timp ce medicina de urgență, sau specializările grele, precum neurologia sau chirurgia generală, pierd teren.

După 6 ani de învățat și muncă a venit ziua cu cele mai mari emoții pentru tinerii absolvenți de la Medicină Generală, Medicină Dentară și Farmacie din toată țara.

La Iași, peste 1.800 de tineri au susținut examenul, duminică. Examenul cel mai important din viața lor, după cum susțin aceștia, lucru care explică și emoțiile. „Foarte greu. Și presiunea foarte mare. Am încercat să învăț constant în fiecare an. E mai greu ca la admitere și presiunea mult mai mare. Emoțiile puternice. Am încercat să fac și mișcare, să și învăț. Nu mă pot gândi la punctaj. Totul e posibil, iau în calcul orice, mă aștept să ajung oriunde”, spunea Ana, înainte să intre în sala de examen.

„Am emoții mari și sper să fie bine. O să fie bine. Eu vreau pe chirurgie generală. Sper să și reușesc. Aș vrea să rămân în țară. Și aș prefera să rămân în Iași. Nu aș vrea în mediul rural, nu sunt condiții. Știu ca și acolo e nevoie, dar e mai bine la oraș pentru ce vreau eu să fac. Am decis asta de când am intrat în facultate, la chirurgie generală. Îmi simt inima în gât de emoții de o săptămâna”, explică Ema.

Provincia, încă evitată de rezidenți

Deși deficitul de medici este mai mare pe zonele rurale sau orașele mai mici, tinerii nu sunt deloc atrași de aceste zone, cei mai mulți vor să rămână în orășele mari, unde au studiat, ori se orientează spre alte centre universitare sau chiar străinătate. „Am emoții. Dar am învățat 6 ani. E un important pas în cartiere noastră ca medici. De acum să vedem cum o să fie dacă o să ne ajute sistemul și societatea. Vrem să facem o schimbare. Probabil o să fac medicină sportivă sau recuperare. Aș vrea să rămân în Iași. E o problemă în România, că lumea nu vrea în orașe mai mici sau la țară, dar încet o să înceapă să aleagă și provincia. Pe viitor o să ne descurcăm. Am luat în calcul să merg și eu, dar aș prefera să rămân în Iași, deși îmi susțin colegii să aleagă să meargă și la țară, căci e nevoie de medici”, spune o altă tânără.

„În ultimii ani am sesizat tendința de a alege specialități care nu sunt foarte grele și specialități care nu presupun gărzi. Mă gândesc la endocrinologie sau la dermatovenerologie. Specialitățile foarte grele, ATI, medicină de urgență, chiar și chirurgie generală nu sunt chiar printre cele mai agreate deși pentru toate specialitățile așa numit grele, cred că ar trebui să fie absolvenți foarte dedicați, cu o bună pregătire teoretică, dar și cu forța psihică si fizică care să facă față acestor încercări”, explică un cadru didacticla UMF.

Medicii din Republica Moldova vin la Iași

Din cei o mie de candidați pentru medicină sunt cei 550 ai universității din Iași, restul sunt din alte centre universitare, din promoții anterioare, dar nu în ultimul rând și din Republica Moldova. În ultimii ani s-a înregistrat o creștere nu numai ca număr, dar și ca rezultate. Mulți dintre cei care vin de peste Prut au rezultate foarte bune.

După cele patru ore de examen, cei mai mulți au ieșit fericiți și ușurați. În timp ce unii deja știau ce vor pe mai departe, alții abia acum își pun ordine în gânduri. „Am luat 875 de puncte. A fost greu și mult de muncă. Nu știu încă unde să merg, pot alege multe cu acest punctaj. Vreau întâi să mă liniștesc, apoi o să mă gândesc”, a spus o tânără la ieșirea din sala.

Pentru a promova examenul de rezidențiat tinerii trebuie să obțină minim 60% din cea mai mare notă obțină anul acesta. Centralizarea se face la nivel național în zilele următoare.

În total peste 10.000 de persoane au susținut examenul de duminică în toată țara. Maria STANCU