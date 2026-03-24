Peste 2.000 de specialişti la „Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi”

Iaşul găzduieşte, în această săptămână, una dintre cele mai importante manifestări ştiinţifice din domeniul recuperării medicale – „Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi”, eveniment ajuns la cea de-a 24-a ediţie. Manifestarea se desfăşoară atât cu participare fizică, cât şi online, reunind anual peste 2.000 de profesionişti din sănătate.

Medici, fizioterapeuţi, psihologi, audiologi, dieteticieni, farmacişti şi asistenţi medicali din ţară şi din străinătate sunt aşteptaţi să participe la lucrările conferinţei, care aduce în prim-plan cele mai noi descoperiri şi abordări din medicina recuperatorie şi din specialităţile conexe.

Programul din acest an include conferinţa „Strategii moderne în prevenţie şi recuperare”, dar şi o serie de cursuri postuniversitare dedicate mai multor specialităţi, de la cardiologie şi medicină de familie, până la ORL şi otologie.

Evenimentele sunt creditate cu puncte de educaţie medicală continuă (EMC) de către instituţiile profesionale din domeniu.

La ediţia din acest an participă numeroşi invitaţi de prestigiu din medicina internaţională, din ţări precum SUA, Canada, Marea Britanie, Italia, Austria, Germania sau Republica Moldova, care vor susţine prezentări şi vor contribui la schimbul de experienţă în domenii precum cardiologia, neurologia, ortopedia sau otologia.

Managerul Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi, conf. univ. dr. Carmen Cumpăt, a subliniat importanţa evenimentului în contextul actual al sistemelor de sănătate: „Recuperarea medicală nu înseamnă doar tratarea unei afecţiuni, ci şi redobândirea calităţii vieţii pacientului, iar dezvoltarea tehnologică deschide noi perspective pentru terapii moderne, adaptate nevoilor fiecărui pacient”.

Lucrările prezentate în cadrul conferinţei vor fi publicate într-un volum ştiinţific cu ISSN, la o editură acreditată de Colegiul Medicilor din România.

Evenimentul este dedicat exclusiv profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi reprezintă un important cadru de dialog ştiinţific şi colaborare interdisciplinară. Laura RADU