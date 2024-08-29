Peste 300 de cupluri s-au destrămat, la Iași, în acest an

* „Avem foarte multe cupluri care apelează la terapie din cauza faptului că ajung în pragul separării. Există cazuri în care reușim să salvăm familiile respective, dar și cazuri în care divorțul reprezintă cea mai bună soluție”, spun psihologii ieșeni * la nivel național, o căsătorie se încheie la fiecare șapte minute, conform statisticilor * infidelitatea, gelozia și comportamentul violent sunt principalele motive care duc la despărțire

Divorțul a devenit un adevărat fenomen la nivel național, fiind resimțit și în Iași, unde, de la începutul acestui an, conform statisticilor, peste 300 de cupluri s-au destrămat. Psihologii admit că din ce în ce mai multe cupluri ajung să solicite ajutor pentru a evita acest moment, dar multe dintre ele sfârșesc prin a se separa.

Cei mai afectați de această decizie sunt copiii, susțin specialiștii. „Divorțul a devenit o obișnuință în rândul românilor și nu numai. Chiar și în cabinetele psihologilor din Iași este resimțit acest lucru. Avem foarte multe cupluri care apelează la terapie din cauza faptului că ajung în pragul separării. Există cazuri în care reușim să salvăm familiile respective, dar și cazuri în care divorțul reprezintă cea mai bună soluție, este ceva inevitabil. De cele mai multe ori, cei mai afectați de această separare sunt copiii, care nu pot înțelege de ce părinții au luat această hotărâre. Practic, universul celor mici se schimbă în momentul separării, ajung să fie împărțiti între mamă și tată. Un copil nu poate conștientiza că, la un moment dat, această decizie poate fi una sănătoasă atât pentru el, cât și pentru părinți”, a declarat Andreea Coman, psiholog ieșean.

Motivele pentru care se despart ieșenii

Conform psihologilor, există mai multe motive care conduc la divorț. De cele mai multe ori, presiunea pusă de situația financiară este un factor care, treptat, duce cuplul într-o astfel de situație. „De foarte multe ori, problemele din cuplu au legătură cu neajunsurile financiare. În momentul în care apar problemele financiare, apar și problemele de cuplu. Vrem sau nu, o situație financiară bună conduce la stabilitate, aduce liniște într-un cuplu. Foarte mulți tineri ajung să divorțeze din cauza acestor lucruri, din cauza neajunsurilor, a discuțiilor interminabile pe această temă. Totodată, există și motive mai grave, precum violența sau infidelitatea. În astfel de situații, separarea este recomandată”, a adăugat psihologul.

Conform datelor oferite de Institutul Național de Statistică, divorțul a devenit o realitate tot mai prezentă în România, unde o căsătorie se încheie la fiecare șapte minute.

Cifrele ne arată că, în ultimele șase luni, peste 10.000 de cupluri din România au ales să pună capăt căsătoriei. Infidelitatea, gelozia și comportamentul violent sunt principalele motive care duc la despărțire, iar statisticile reflectă o tendință îngrijorătoare. Cristian ANDREI