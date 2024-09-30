Peste 350.000 de pelerini sunt așteptați la Iași

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat datele oficiale ale pelerinajului la moaștele Sfântei Cuvioase Parascheva. Anul acesta, pe 8 octombrie vor fi scoase moaștele din catedrală și depuse afară, la baldachinul cu flori și vor fi aduse și moaștele unui sfânt tămăduitor. Totodată, va exista și un telefon special la care pot să sune pelerinii pentru informații. Aproape 8.500 de locuri este capacitatea de cazare în Iași. Toate sunt deja ocupate, apartamentele în regim hotelier de mai găsesc, dar și ele cu greu. Parohiile se pregătesc și ele să primească pelerini gratuit

Pregătirile sunt în toi la Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Baldachinul a fost deja ridicat în curtea Mitropoliei. Într-o săptămână va începe oficial pelerinajul la Iași. „Sărbătoarea închinată Sfintei Cuvioase Parascheva practic debutează marți, opt octombrie, când, dimineață, începând cu 6:30, racla cu sfintele sale moaște va fi scoasă în procesiune din catedrala mitropolitană și depusă pe baldachinul aflat, ca de obicei, in curtea catedralei mitropolitane”, explică părintele Constantin Sturzu, purtător de cuvânt MMB Iași.

Moaștele unui sfânt tămăduitor, aduse la Iași

„Anul acesta este un an special pentru Biserica Ortodoxă Română. Sfântul Sinod a decis sa fie un an dedicat, un an omagial al pastorației si implicit bolnavilor. Un an comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de Arginți. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Sfântele sale moaște vor fi aduse din muntele Athos, din Mănăstirea Sfântul Apostol Pavel. Vor ajunge miercuri seara pe 9 octombrie, în jurul orei 20”, spune părintele Constantin Sturzu, purtător de cuvânt MMB Iași.

Telefonul pelerinului, o noutate

„Ca noutate, anul acesta vom avea un info pelerini. Două numere de telefon care vor fi făcute public la care oamenii sa poată suna. Din experiența anilor trecuți știm ca ei vor sa afle tot felul de informații. De la slujbe, până la chestiuni legate de rând sau de unde găsesc un ceai cald sau mâncare și cazare”, precizează părintele Constantin Sturzu, purtător de cuvânt MMB Iași.

Pelerinii vin deja cu sutele să se închine. Mare este și lista celor care vor să ajute în calitate de voluntari. „Am venit acum pentru ca va fi aglomerat atunci. Suntem din Suceava, am venit cu toată familia, soțul va pleca zilele viitoare. Ne închinăm acum la Sfântă”, spune o femeie venită deja să se închine.

„Suntem un grup de 40 de persoane din București. Nu venim și al hram, se așteaptă mult atunci și e greu. Venim mereu puțin mai devreme. Ne rugăm pentru sănătate, pentru pace”, explică o altă femeie.

„Este un efort organizatoric, într-adevăr, foarte mare. Ne-am exersat, ca să zic așa, calitățile de la an și am învățar și din greșelile din anii trecuți. Sunt sute de voluntari deja și se mai înscriu, listele se completează. E mare bucurie să primim aici, la Iași, la Catedrala Mitropolitană, atâția oameni veniți din toate colțurile țării, unii veniți chiar și din străinătate. Cred că va fi un număr de pelerini aproximativ la fel ca în anii trecuți. Dacă ne uităm la rândul care este și aici, acum, la această oră, la Catedrala Mitropolitană din Iași, vedem că există un interes constant de-a lungul anilor”, mai spune părintele Constantin Sturzu, purtător de cuvânt MMB Iași.

Nu mai sunt locuri de cazare în Iași

Aproape 8.500 de locuri este capacitatea de cazare în Iași. Toate sunt deja ocupate, apartamentele în regim hotelier de mai găsesc, dar și ele cu greu. Parohiile se pregătesc și ele să primească pelerini gratuit. „Așezământul social al bisericii are 34 de paturi. Atunci când grupul este mai mare, după cum se observă, mai așezăm câte o saltea și jos ca să încapă pelerinii și să se odihnească. Îi primim cu multă dragoste. Din data de 8 septembrie au început să vină. Am fost anunțați. Grup de la București, 50 de persoane. Mă anunță cu mult timp înainte. Am fost anunțat de mulți și nu am putut să mai primim pentru că spațiul este mic. Ei foarte mult solicită lucrul acesta. Nu mai avem zile libere până în 18, 19, 20 octombrie inclusiv. Ei, dacă nu au putut sa fie primiți până pe 14, au mers după 14 octombrie.Este o perioadă diferită. Nu pot să spun ca este încărcată, dar sunt niște emoții speciale”, spune Dumitru Toma - preot paroh Biserica „Sfântul Lazăr”, Iași.

„Le facem mâncare. Ținem foarte mult să fie gustoasă, dar, în același timp un aspect estetic deosebit. Nu există credincios care să nu participe cu dragostea la pregătirea mesei și la primire”, spune și Ana Vasilescu, voluntar la o parohie.

Sunt așteptați peste 350.000 de pelerini anul acesta, la Iași. Maria STANCU