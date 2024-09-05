Peste 40.000 de ieșeni și-au reînnoit cărțile de identitate

Peste 40.000 de ieșeni și-au reînnoit cartea de identitate în acest an, în timp ce 1.300 au solicitat cărți de identitate provizorii iar 3.800 viză de reședință, arată datele făcute publice de Direcția Locală de Evidență a Populației (DLEP).

Principalele motive în baza cărora au fost eliberate noile acte de identitate au fost expirarea termenului de valabilitate, în 48% dintre cazuri, schimbarea domiciliului (25%), împlinirea vârstei de 14 ani (8%), respectiv alte motive - pierdere, deteriorare, înființare străzi (19%). Lunile cu cele mai multe cereri primite de preschimbare a documtelor de identitate au fost aprilie (6.163), august (6.097) și februarie (6.059). „De la începutul acestui an am primit spre soluţionare 45.226 de cereri, din care 40.030 au fost pentru cărţi de identitate, 1.393 pentru cărţi de identitate provizorii şi 3.803 pentru viza de reşedinţă. Dintre acestea, 645 acte de identitate au fost eliberate pe bază de procură specială, pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care au obţinut actul de identitate fără a mai veni în ţară . 268 de acte de identitate au fost eliberate persoanelor aflate în detenţie la Penitenciarul Iaşi, iar prin intermediul staţiei mobile au fost puse în legalitate 2.824 aflate în imposibilitatea de a se deplasa la sediul nostru”, a declarat Marius Bodoga, directorul executiv al DLEP Iași.

Potrivit acestuia, în linii mari, activitatea instituției s-a menținut la nivelul anului trecut. „În perioada imediat următoare vom derula activitățile specifice de punere în legalitate a elevilor și studenților din cămine iar din luna octombrie vom relua deplasările cu stația mobilă în comunele arondate. Ne așteptăm ca spre finalul acestui an să începem emiterea noilor cărți de identitate electronice”, a precizat Marius Bodoga.