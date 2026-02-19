Peste 900 de ieșeni cu pneumonie, în câteva zile!

* numărul infecțiilor respiratorii a scăzut ușor în județul Iași * peste 4.700 de cazuri raportate într-o singură săptămână

Potrivit datelor furnizate de Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile din cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași, în perioada 9–15 februarie 2026 au fost înregistrate 4.709 cazuri de infecții respiratorii acute, în scădere cu 3,62% față de săptămâna precedentă, când au fost raportate 4.886 de îmbolnăviri.

Cele mai multe cazuri au fost reprezentate de infecțiile virale ale căilor respiratorii superioare (IACRS) — 3.751 de îmbolnăviri. Medicii au mai raportat 917 cazuri de pneumonie și 41 de cazuri de gripă. În intervalul analizat a fost confirmat prin test PCR un singur caz de gripă, iar autoritățile sanitare precizează că nu au fost înregistrate decese asociate acestor afecțiuni.

Analiza pe grupe de vârstă arată că incidența cea mai ridicată pentru pneumonii și gripă se menține în rândul persoanelor de peste 65 de ani, în timp ce infecțiile virale ale căilor respiratorii superioare sunt cele mai frecvente la copiii cu vârste între 5 și 14 ani.

În aceeași perioadă au fost raportate 270 de internări, reprezentând 5,73% din totalul cazurilor, cu 48 mai multe decât în săptămâna 2–8 februarie. Dintre acestea, 125 au fost internări pentru infecții virale ale căilor respiratorii superioare, 122 pentru pneumonii și 23 pentru gripă.

În ceea ce privește campania de vaccinare antigripală, datele centralizate arată că, din luna septembrie 2025 și până la 19 februarie 2026, s-au vaccinat 68.309 persoane din județul Iași. Dintre acestea, 65.889 au beneficiat de vaccin compensat integral sau parțial, pe baza prescripțiilor eliberate de medicii de familie sau specialiști, iar alte 2.420 de persoane au achiziționat vaccinul din fonduri proprii. Carmen DEACONU