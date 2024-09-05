Peste o sută de locuri de parcare, scoase la licitație în Dacia

Primăria anunță scoatea la licitație a mai multor locuri de parcare de reședință situate în municipiu. Este vorba despre 108 locuri de parcare situate în bulevardul Dacia nr. 37, pentru care municipalitatea a pregătit trei licitații cu strigare programate în zilele de 17 și 24 septembreie și respectiv pe 1 octombrie la sediul Direcției Exploatare Patrimoniu din Șoseaua Națională nr. 43, etajul 6 („Piramida lui Dubeț”). În cadrul licitației din 17 septembrie, ora 10, vor fi scoase la închiriere 34 de locuri de parcare de reședință (cu numerele 1 – 34), la cea din 24 septembrie (ora 10) 35 locuri de parcare (numerele 36 – 70),urmând ca la licitația din 1 octombrie (ora 10) să fie licitate restul de 39 de locuri de parcare (numerele 71 – 75 și respectiv 77 – 110). Drept de participare la toate cele trei licitații îl au locatarii din blocurile DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7, DC8 și DC9. „În vederea înscrierii la licitație, documentele solicitate se depun în format electronic (scanat) pe adresa de email a Serviciului Administrare Parcări – Direcția Exploatare Patrimoniu, destinată exclusiv pentru primire documente licitații, respectiv licitatii.camera12@gmail.com. Datele limită de depunere a dosarelor sunt: 12.09.2024, ora 13.00, pentru licitația din data de 17.09.2024, 19.09.2024, ora 13.00, pentru licitația din data de 24.09.2024 și respectiv 26.09.2024, ora 13.00, pentru licitația din data de 01.10.2024”, precizează reprezentanții Primăriei. Dan CONSTANTINESCU