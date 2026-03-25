Peste un sfert dintre ieșeni trăiesc fără asigurare de sănătate!

După eliminarea coasigurării, sute de mii de oameni au rămas doar cu pachetul minimal, neputincioși în fața bolilor grave, obligați să alerge la urgențe în caz de pericol. În timp ce sistemul medical este pus la limită, fiecare pacient fără asigurare trăiește cu teama că o afecțiune gravă ar putea rămâne netratată. Accesul la servicii de specialitate continuă să fie un privilegiu, iar lipsa protecției medicale pentru zeci de mii de ieșeni transformă fiecare zi într-o luptă pentru sănătate.

La începutul acestui an, 385 de medici de familie erau în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Iași, având înscriși pe liste 846.510 pacienți, dintre care 620.898 erau asigurați, iar 225.612 depindeau de pachetul minimal. Doar două localități – Hărmănești și Răchiteni – au rămas fără acoperire medicală, o pată pe harta sănătății într-un județ cu aproape un million de locuitori, dintre care mai mult de jumătate trăiesc în mediul rural.

CAS Iași deservește o populație de 988.621 persoane, dintre care 688.062 sunt asigurate. Structura lor este diversă: salariați – 214.476, persoane aflate în concediu de creștere copil – 5.198, coasigurați – 888, minori – 208.077, șomeri – 1.101, beneficiari de ajutor social – 14.663, liber profesioniști și alte venituri – 27.398, elevi și studenți – 29.963, persoane cu handicap peste 18 ani – 10.010, pensionari – 144.335, veterani și alte legi speciale – 4.436, alte categorii – 12.040, persoane fără venit impozabil – 15.477. Dintre aceștia, 51,35% sunt scutiți de contribuție, iar 48,65% plătitori, consolidând un sistem complicat, dar vital.

În ciuda presiunii colosale, activitatea medicilor de familie și a furnizorilor de asistență primară a fost absolut uluitoare: 2.484.386 consultații și intervenții medicale au fost efectuate în întreg județul, inclusiv pentru pacienți cu tulburări din spectrul autist și cetățeni străini afectați de conflictul din Ucraina.

La nivelul ambulatoriului de specialitate, 1.611 medici din 246 de unități sanitare au oferit servicii vitale, decontate în valoare de 207 milioane lei.

Medicina fizică și reabilitarea au cunoscut o adevărată explozie: peste 2,2 milioane de proceduri, în creștere cu 64% față de 2024, arătând că ieșenii caută din ce în ce mai mult să-și recupereze sănătatea și calitatea vieții.

Paraclinic, județul strălucește: 47 de furnizori contractați, dintre care 26 laboratoare de analize, 33 de unități de radiologie și imagistică medicală și 7 laboratoare de anatomie patologică, oferind acces la investigații de top precum PET-CT, hemoglobina glicozilată și testarea genetică. Peste 2,7 milioane investigații paraclinice au fost decontate, făcând din Iași un hub medical regional.

Într-un județ în care accesul la sănătate rămâne un privilegiu, eforturile medicilor, performanța CAS Iași și funcționarea impecabilă a unităților medicale transformă speranța în realitate. Chiar și în fața deficitului de asigurări, sistemul medical ieșean continuă să lupte, să inoveze și să salveze vieți – zi de zi, pacient cu pacient. Carmen DEACONU