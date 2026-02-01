* o petiție publică inițiată de un grup civic și asumată de Asociația Reset cere Ministerul Culturii, Direcția Județeană pentru Cultură Iași și Consiliul Local Iași să intervină „de urgență” pentru protejarea Casei Racoviță, monument istoric de secol XIX * sute de ieșeni cer respingerea PUZ-ului care ar permite ridicarea unui imobil P+6 în spatele clădirii * semnatarii petiției invocă riscuri structurale generate de excavații adânci, incompatibilitate urbanistică și presiune suplimentară pe trafic într-o zonă rezidențială cu identitate istorică

Pe bulevardul Carol I, în Copou, o casă de secol XIX a ajuns din nou în centrul unei dispute care, în Iași, revine periodic: unde se termină dezvoltarea și de unde începe demolarea invizibilă a patrimoniului, prin proiecte care schimbă scara cartierului. O petiție publică cere protejarea Casei Racoviță (fostul sediu al Institutului Francez) și respingerea Planului Urbanistic Zonal care ar permite construirea unui imobil P+6 în imediata vecinătate a monumentului.

Petiția este asumată de Asociația Reset, „la solicitarea Grupului de inițiativă cetățenească Casa Racoviță”, și se adresează Ministerul Culturii, Direcția Județeană pentru Cultură Iași, Primăriei (Urbanism), primarului și Consiliul Local al Municipiului Iași. Documentul subliniază că imobilul este monument istoric clasat (categoria B) și invocă obligațiile legale de protecție ale zonei adiacente.

Ce proiect este contestat

Potrivit petiției, PUZ-ul ar permite construirea unei clădiri cu regim 3S + P + 6E, cu funcțiuni mixte (alimentatie publică, servicii, birouri și locuințe) și cu excavații pentru trei niveluri de subsol, amplasată „în imediata vecinătate” a monumentului. Semnatarii afirmă că distanța față de casa de patrimoniu ar fi de ordinul câtorva metri și cer verificarea strictă a legalității retragerilor și a încadrării în zona de protecție.

Separat de petiție, un document public al Primăriei, aferent ordinii de zi a ședinței C.T.A.T.U. din 5 august 2025, menționează explicit obiectivul „Consolidare, restaurare și extindere Casa Racoviță” și „construire clădire cu funcțiune mixtă… parcare subterană”, pentru imobilul din bd. Carol I nr. 26, inițiator Iulius Real Estate SRL.

Miza invocată de semnatari -- risc structural și schimbarea scării cartierului

În centrul argumentației este riscul pe care lucrările de subteran l-ar putea genera asupra unei construcții vechi, cu fundație superficială, tipică secolului XIX. Petiția vorbește despre posibilitatea de tasări, fisurări și afectarea stabilității, în condițiile unor excavații adânci realizate foarte aproape de monument.

Al doilea plan al disputei ține de volumetrie și de identitatea Copoului. Semnatarii consideră că un P+6 ar deveni o prezență dominantă lângă o casă de parter, afectând relațiile vizuale și caracterul rezidențial-istoric al zonei. În plus, ei atrag atenția asupra efectelor de „cartier” ale funcțiunilor mixte (restaurant/cafenea/birouri/apartamente): trafic mai mare, presiune pe infrastructură, zgomot și aglomerație.

Ce cer concret autorităților

Solicitările din petiție sunt trei, pe scurt: respingerea PUZ-ului în forma propusă, suspendarea procedurilor până la realizarea unor expertize independente (structural, geotehnic, patrimoniu) și aplicarea reală a transparenței decizionale, cu acces deplin la documentație și o dezbatere publică „autentică”.

În următoarele săptămâni, cazul va fi urmărit atent de comunitate nu doar ca un conflict punctual, ci ca un test de rutină al orașului: cât de repede se poate trece, în Iași, de la „restaurare” la un proiect care schimbă definitiv scara unei zone emblematice – și cine, în final, își asumă responsabilitatea pentru patrimoniu când miza devine imobiliară.

