Piața bonelor din Iași, o afacere cu tarife tot mai mari

* în Iași, bona nu mai e „ajutor ocazional”, ci o soluție de infrastructură pentru familii * ea acoperă golurile dintre programul de muncă și cel al copilului, zilele în care colectivitatea nu e o opțiune și serile când nimeni nu mai ajunge la timp * cererea se vede în numărul mare de anunțuri și în faptul că recrutarea se mută din recomandări în platforme publice

În ultimele luni, piața de babysitting și îngrijire la domiciliu din Iași a ieșit din zona „se rezolvă prin recomandări” și a intrat tot mai vizibil în logica de recrutare: anunțuri publice, bugete transparente și cerințe tot mai specifice. Pe un site dedicat, apar oferte explicite de la părinți de tipul „ofer 30 RON/oră” pentru îngrijirea unei fetițe de 2–3 ani, în Iași.

Pe de altă parte, în grupuri locale și postări publice circulă și pachete lunare care arată cât valorează „predictibilitatea”: un exemplu recent pentru Iași (zona Tătărași) menționează 3.500 lei/lună pentru bonă externă, luni–vineri, 8 ore/zi, pentru un copil de 1 an.

Pentru părinții care nu au nevoie de full-time, part-time-ul rămâne o zonă intens negociată. În agregatoare de joburi apar anunțuri în care bonă part-time este listată „începând cu 1.500 lei/lună” (exemplu: Nicolina, Iași). Iar pe platforme de babysitting, Iașiul are zeci de anunțuri active și o medie declarată a plății pe oră: 25,69 RON/oră oferit de părinți, în timp ce bonele cer în medie 26,68 RON/oră.

Semnalul e același și din recrutarea „clasică”: există o categorie dedicată pe eJobs pentru Au pair / Babysitter / Curățenie, cu anunțuri listate și actualizări datate (inclusiv în ianuarie 2026), ceea ce sugerează că segmentul intră tot mai des în circuitul formal al joburilor, nu doar în rețele informale.

De ce crește cererea? Pentru că bonă nu înseamnă doar supraveghere, ci acoperirea golurilor din program: intervalul dintre creșă/after-school și finalul zilei de muncă, diminețile imposibile, zilele în care copilul nu poate merge în colectivitate, perioadele de adaptare și săptămânile în care „cineva trebuie să stea acasă”. În acest peisaj, multe familii își construiesc propriul „calendar al vieții” ca pe un orar dublu: orarul copilului și orarul adulților, cu costuri puse pe ore.

Iar calculul devine rapid foarte concret. La 25–30 lei/oră, două ore pe zi (după școală/după creșă), cinci zile pe săptămână, înseamnă aproximativ 1.000–1.200 lei pe lună doar pentru „fereastra” de final de program (fără seri, weekend sau urgențe). Când treci la full-time, anunțurile arată că piața urcă spre 3.500 lei/lună în Iași, în funcție de zonă, vârsta copilului și responsabilități.

Cifrele arată că timpul părinților se tranzacționează la tarife comparabile cu un salariu lunar serios, atunci când familia cumpără stabilitate, nu doar ajutor.

Dan DIMA