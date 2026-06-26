Piața Dancu, reinventată la standarde europene

Piața Dancu din comuna Holboca a fost readusă în atenția publică printr-un proiect de modernizare prezentat ca un exemplu de „transformare europeană” a infrastructurii comerciale locale.

Oficial, vorbim despre o investiție relativ modestă ca buget, dar cu miză simbolică importantă: redefinirea felului în care arată și funcționează piețele agroalimentare din jurul Iașului.

Proiectul, finanțat prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială (PJDES) al Consiliului Județean Iași, este descris de autorități drept un model de cooperare între nivelul județean și cel local. În spatele discursului administrativ însă, realitatea este mai nuanțată: piețele rurale și periurbane rămân în multe cazuri singurul canal real de vânzare pentru micii producători, iar modernizarea lor devine mai mult o necesitate de supraviețuire decât un simplu proiect de imagine.

O piață „nouă”, cu infrastructură refăcută complet

Conform datelor prezentate, vechea Piață Dancu a fost practic reconstruită funcțional pentru a răspunde cerințelor actuale de igienă, eficiență și confort comercial. Lucrările includ izolare termică, recompartimentare, dotări moderne și instalarea unor echipamente considerate standard în piețele urbane europene.

Un element central al modernizării îl reprezintă instalarea panourilor solare, prezentate ca soluție de eficiență energetică și reducere a costurilor operaționale. În contextul creșterii costurilor la utilități, această componentă devine mai degrabă o necesitate economică decât un simplu gest de „green branding”.

O investiție mică, cu discurs mare

Valoarea totală a proiectului - 450.000 de lei - este împărțită între Consiliul Județean Iași (350.000 lei nerambursabili) și Primăria Holboca (100.000 lei cofinanțare). Deși suma nu este una spectaculoasă în raport cu alte investiții publice, discursul oficial o transformă într-un exemplu de „modernizare europeană”.

Administratorul public al județului Iași, Andrei Cazacu, descrie proiectul ca parte dintr-o strategie mai amplă de revitalizare a comunităților locale prin PJDES, program care își propune să finanțeze investiții considerate „utile și necesare”.

Însă dincolo de formulările optimiste, rămâne întrebarea esențială: cât de mult schimbă aceste modernizări realitatea economică a micilor producători din zona metropolitană a Iașului?

Comercianții, între promisiuni și costuri

Una dintre noutățile importante aduse de modernizare este introducerea abonamentului lunar pentru tarabe - 250 lei/lună sau aproximativ 10 lei/zi - care permite comercianților inclusiv depozitarea mărfii peste noapte.

La prima vedere, măsura pare un pas înainte spre stabilitate comercială. În practică însă, pentru mulți producători locali, orice cost fix nou devine un factor de presiune într-un context în care marjele de profit sunt deja reduse, iar concurența din supermarketuri rămâne covârșitoare.

Astfel, modernizarea nu este doar o îmbunătățire de infrastructură, ci și o recalibrare a modului în care funcționează economia micilor piețe de cartier.

Piața funcționează de luni până sâmbătă, între orele 07:00 și 15:00 – un program tipic pentru piețele tradiționale, dar care evidențiază încă o dată limitarea acestui tip de comerț în raport cu ritmul economic al marilor lanțuri de retail. Daniel BACIU