Piața ieșeană a muncii, cele mai multe posturi vacante din ultimii cinci ani!

* cea mai importantă creşte a ofertei de lucru e în servicii, altele decât cele clasice (comerţ, HoReCa, asigurări, transporturi), unde necesarul de personal a sărit de la 291 la 394 * multe din aceste posturi vacante presupun studii universitare * construcţiile rămân, totuşi, principalul angajator

Săptămâna trecută am asistat la o scădere bruscă şi neaşteptată a numărului locurilor de muncă disponibile la nivelul judeţului Iaşi. Asta, după luni întregi de trend pozitiv. Iar apropierea sezonului rece nu poate da o notă optimistă pronosticurilor. Cum stăteau lucrurile în urmă cu şapte zile, se părea că urmează o nouă contracţie pe piaţa muncii din judeţ.

A fost o alarmă falsă, deoarece săptămâna aceasta avem cele mai multe posturi vacante de după pandemie, 1.058 (salt impresionant de la 954, câte erau în intervalul precedent). Cea mai importantă creştere a ofertei de lucru vine din sfera serviciilor, (comerţ, HoReCa, asigurări, transporturi). În această zonă cam lăbărţată, necesarul de personal a sărit de la 291 la 394. În mare parte, e nevoie de oameni cu studii superioare. Sunt disponibile posturi de cadru tehnic PSI, designer grafică, economist, geograf, peisagist, programator sau proiectant arhitect. Se mai angajează (dintre cei fără facultate): agent servicii client, coafor, cosmetician, frizer, lucrător comercial, manechiurist, maşinist la maşini de ambalat, montator-reglor-depanator de ascensoare, reprezentant comercial, tapiţer.

Că tot am început cu domeniile de activitate, trebuie spus că nu sunt modificări importante faţă de tabloul de săptămâna trecută. Creşteri uşoare în HoReCa (31/28), construcţii (505/503, acestea rămân, totuşi principalul angajator din judeţ) şi industrie (56/55). Mici scăderi în comerţ (18/20), transporturi (10/13) şi confecţii (41/44), nimic în asigurări şi agricultură, în sănătate au apărut trei posturi de asistent medical generalist.

Am pomenit, ceva mai sus, de cei cu studii superioare. Posesorii unor astfel de diplome îşi mai pot găsi angajamente ca expert în achiziţii publice, consilier juridic debutant, contabil, inginer (agronom, CFDP, CCIA, chimist, construcţii hidrotehnice, geodez, horticultor, îmbunătăţiri funciare, instalaţii, maşini unelte, mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii, proiectant energetician, de sisteme electroenergetice, manager proiect), medic veterinar, programator, proiectant sisteme de securitate, referent de specialitate financiar - contabilitate, referent resurse umane, şef şantier, specialist achiziţii, specialist în domeniul proiectării pe calculator, specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sau tehnician normare producţie.

Necalificaţii au şi ei ceva opţiuni: în construcţii (oameni buni la toate), ca agent de curăţenie lădiri şi nijloace de transport, ajutor de bucătar, cameristă hotel, curier, încărcător-descărcător sau manipulant mărfuri.

Un şofer de autobuz în Germania e plătit cu 17,20 euro brut la oră

În continuare, puţine posibilităţi de a găsi ceva de muncă în Europa. Numărul posturilor disponibile pe platforma EURES rămâne sub o sută, mai exact 99. Doar două nouătţi faţă de intervalul precedent: 10 posturi de şofer de autobuz în Germania (salarizare bună, 17,20 euro brut la oră) şi cinci de îngrijitor curăţenie în Slovenia, variantă nu prea atractivă. Se lucrează doar după-amiaza, pentru un salariu lunar de 850 euro net, la care se mai adaugă câte şapte euro pe zi, pentru hrană. Mai figurează pe platforma EURES Letonia (30), Austria (25), Belgia (16), Malta (2) şi Irlanda (1). Claudiu CONSTANTIN