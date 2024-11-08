Piaţa ieşeană a muncii, în uşoară revenire

După aproape două luni de cădere liberă, piaţa ieşeană a muncii dă primul semn de reviriment. Acum, la nivelul judeţului sunt diponibile 942 locuri de muncă, cu zece mai multe decât săptămâna trecută. Deşi sunt destule domenii în care necesarul de personal continuă să scadă: HoReCa (16/18), transporturi (11/13), confecţii (42/44), industrie (33/35). Motoarele creşterii sunt comerţul (29/19), construcţiile (482/478) şi serviciile, altele decât cele menţionate. Tot nimic în asigurări şi agricultură, trei posturi de asistent medical generalist în sănătate.

Cei cu studii superioare şi aflaţi în căutarea unui angajament nu se pot bucura încă de această revenire. În cazul lor, oferta de lucru continuă să scadă. Absolvenţii de facultate pot opta pentru unul din următoarele posturi: expert în achiziţii publice, consilier juridic debutant, contabil, inginer (agronom, CFDP, CCIA, chimist, construcţii hidrotehnice, geodez, horticultor, îmbunătăţiri funciare, instalaţii, maşini unelte, mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii, proiectant energetician, de sisteme electroenergetice, manager proiect), medic veterinar, medic primar obstretică ginecologie, programator, proiectant sisteme de securitate, referent de specialitate financiar - contabilitate, referent resurse umane, şef şantier, specialist achiziţii, specialist în domeniul proiectării pe calculator, specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sau tehnician normare producţie.

În schimb, necalificaţii au motiv de optimism. Cu toate că se apropie iarna, e nevoie mare de ei în construcţii. Se mai pot angaja ca : agent curăţenie, ajutor bucătar, ambalator manual, cameristă hotel, curier, încărcător-descărcător, manipulant mărfuri sau vânzător.

Că tot am pomenit de construcţii, acestea rămân, în continuare pincipalul angajator al judeţului. Aici se caută asamblatori-montatori profile din aluminiu şi geam termopan, betonişti, montatori de structuri metalice, dulgheri, electricieni, faianţari, fierar-betonişti, finisori terasamente, lăcătuş-mecanici, finisori, zidari şi zugravi.

Francezii caută un măcelar cu diplomă. Dar merge şi fără

Platforma EURES, unde sunt postate locurile de muncă vacante în Uniunea Europeană, nu prezintă mari modificări faţă de intervalul precedent. Au dispărut cele cinci locuri de agent de curăţenie din Slovenia şi a apărut un post de măcelar/mezelar în Franţa. Acestuia i se cere diplomă de specialitate, dar merge şi fără. Salariul (nespecificat) depinde de pricepere şi experienţă. În rest, acelaşi tablou ca şi săptămâna trecută. Lider în materie de angajări se menţine Germania (60), urmată apoi de Letonia (30), Austria (26), Belgia (16), Olanda (10) şi Malta (3). Despre acestea am discutat în numerele trecute. Per total, o uşoară scădere a ofertei de lucru la nivel continental, 148/152. Claudiu CONSTANTIN