Picasso, în premieră la Palatul Culturii din Iași

* Iașul intră, pentru zece zile, pe harta marilor întâlniri cu arta modernă * Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Artmark, organizează la Palatul Culturii expoziția „Picasso la Palat!”, un eveniment care aduce în premieră în oraș ceramică pictată și glazurată, dar și cromolitografii semnate de unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX

Palatul Culturii din Iași găzduiește, în perioada 3-12 iulie 2026, un eveniment cu o miză culturală aparte: „Picasso la Palat!”. Expoziția este organizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Artmark, și va fi deschisă în Sala „Tezaur” a Muzeului de Artă.

Vernisajul va avea loc vineri, 3 iulie 2026, de la ora 12.00. Pentru publicul ieșean, evenimentul reprezintă o premieră, deoarece aduce în fața vizitatorilor ceramică pictată și glazurată, precum și cromolitografii realizate de Pablo Picasso.

Expoziția propune o întâlnire directă cu universul unui artist care a schimbat definitiv limbajul artei moderne. Lucrările prezentate reflectă teme, forme și experimente vizuale care au traversat întreaga creație a lui Picasso, de la spiritul ludic și forța expresivă până la libertatea de a rupe convențiile.

O întâlnire rară pentru publicul din Iași

Pablo Picasso rămâne una dintre cele mai puternice personalități artistice ale secolului XX. Născut în 1881, la Málaga, și trecut în eternitate în 1973, la Mougins, artistul a creat de-a lungul vieții peste 20.000 de opere, explorând pictura, sculptura, ceramica, desenul și scenografia.

Format inițial sub îndrumarea tatălui său, Picasso a urmat apoi cursurile Școlii de Arte Frumoase din Barcelona și ale Academiei de Pictură din Madrid. Întâlnirea cu Parisul i-a schimbat decisiv parcursul artistic. Acolo a descoperit marile direcții ale artei moderne, a intrat în contact cu influențe diverse și, alături de Georges Braque, a contribuit la apariția cubismului.

De la Renoir și Monet până la Cézanne, Van Gogh și arta africană, influențele asimilate de Picasso au fost transformate într-un limbaj artistic radical. Artistul a mizat pe deconstrucția perspectivei clasice, pe libertatea formei și pe o energie creatoare care a modificat felul în care lumea privește arta.

Ceramică realizată în atelierul Madoura

Un punct de atracție al expoziției de la Iași îl reprezintă piesele ceramice realizate în serii limitate, asociate celebrului atelier Madoura Plein Feu din Vallauris, Franța. Acolo, Picasso a creat aproape 4.000 de lucrări ceramice între anii 1947 și 1971.

„Invităm publicul să descopere o selecție dedicată exclusiv creației unuia dintre cei mai influenți și inovatori artiști ai secolului al XX-lea, Pablo Picasso. Evenimentul aduce în centrul atenției câteva piese ceramice în serii limitate, realizate în prestigiosul atelier Madoura Plein Feu din Vallauris, Franța, unde Pablo Picasso a creat aproape 4.000 de astfel de piese, între anii 1947 și 1971”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Pentru Iași, prezența acestor lucrări la Palatul Culturii nu este doar un eveniment muzeal, ci și o ocazie de a apropia publicul larg de o zonă mai puțin cunoscută a creației lui Picasso. Ceramica artistului păstrează aceeași forță de reinventare prezentă în picturile și desenele sale, dar adaugă dimensiunea obiectului, a volumului și a gestului manual.

Maura ANGHEL