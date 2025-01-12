Pieton lovit mortal de o mașină la Urecheni, în Neamț. Victima este un bărbat de 54 de ani
Un bărbat de 54 de ani care se deplasa pe un drum județean din Neamț a fost lovit mortal duminică de o mașină. Poliția face cercetări într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă.
Potrivit IPJ Neamț, accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 18.30, în localitatea Urecheni.
În urma verificărilor făcute, s-a stabilit că un bărbat de 43 de ani, care conducea o mașină pe DJ 155I, în localitatea Urecheni, ar fi surprins și accidentat un bărbat de 54 de ani, din aceeași localitate, care se deplasa pe partea carosabilă.
În urma accidentului, pietonul a murit. Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.
Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.