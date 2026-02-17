Planeta accelerează electric. Iașul merge încă pe benzină

* 97% electric în Norvegia, 0,8% la Iași: radiografia unui decalaj uriaș * România, spectator la cea mai mare schimbare auto a secolului

Revoluția electrică explodează în lume. România rămâne blocată la priză! În doar câțiva ani, mașinile electrice au trecut de la statutul de experiment pentru entuziaști la noul standard al industriei auto globale. Cifrele estimate pentru 2025 nu mai lasă loc de interpretări: electrificarea nu mai este o promisiune, ci o realitate care redefinește piețe întregi.

Numai că această revoluție pare să se desfășoare, deocamdată, fără România. Iar la Iași, decalajul devine aproape stânjenitor.

Iașul electric… pe hârtie

În județul Iași circulă doar 2.754 de vehicule electrice dintr-un parc auto total de 327.382 unități. Asta înseamnă o pondere de doar 0,84%, o cifră care arată mai degrabă începutul timid al unei schimbări decât o tranziție reală.

Sigur, progres există. În urmă cu cinci ani, doar 154 de ieșeni conduceau o mașină electrică. Creșterea este spectaculoasă procentual, dar realitatea rămâne dură: electrificarea este încă marginală.

La nivel național, situația nu arată mult mai bine. România numără 70.826 autovehicule electrice dintr-un total de peste 11,2 milioane — adică o medie de 0,63%. Practic, din o sută de mașini aflate pe șoselele țării, nici măcar una nu este electrică. Dar lucurile au evoluat, deoarece în 2020, doar 6.407 vehicule electrice erau funcționale în țara noastră!

Singura zonă care ridică statisticile este Bucureștiul, unde cele 25.425 de vehicule electrice duc ponderea la aproximativ 1,5%. Restul țării rămâne mult în urmă.

Datele furnizate de Agenția Internațională pentru Energie și Ember, care includ atât vehiculele 100% electrice, cât și hibridele plug-in, confirmă o tendință globală accelerată — dar și un decalaj românesc tot mai vizibil.

Norvegia, planeta viitorului. China domină fenomenul

Dacă există un simbol al tranziției electrice, acesta este Norvegia. În 2019, mașinile electrice reprezentau deja 56% din vânzările de autoturisme noi. În 2025, ponderea ajunge la incredibilul prag de 97%. Practic, aproape fiecare mașină nouă vândută acolo este electrică.

Succesul nu a venit întâmplător: taxe eliminate, stimulente consistente și o infrastructură de încărcare construită metodic au schimbat complet comportamentul consumatorilor.

Alte state au urmat rapid: Nepal ajunge la 73%, Danemarca la 69%, Suedia la 61%, iar Islanda, Finlanda și Olanda depășesc pragul simbolic de 50%.

În procente, nordicii conduc. În volum însă, liderul absolut este China. Piața chineză ar urma să vândă în 2025 peste 13,2 milioane de vehicule electrice — mai mult decât restul lumii la un loc în urmă cu doar câțiva ani.

Vehiculele electrice reprezintă deja 53% din totalul mașinilor noi comercializate acolo, transformând cea mai mare piață auto din lume și în cea mai electrică.

Statele Unite ajung la aproximativ 10% cotă de piață, Canada la 9%, iar Europa accelerează vizibil. Belgia urcă la 43%, Portugalia la 37%, iar Regatul Unit la 33%. Germania depășește 840.000 de unități vândute anual.

Europa schimbă viteza, România rămâne în prima treaptă

În multe state europene, electrificarea a trecut deja de faza experimentală. În urmă cu șase ani, piețele abia depășeau 5%. Astăzi vorbim despre adopție de masă.

România apare și ea în statistici, cu o creștere de la 1% în 2019 la aproximativ 5% în 2025 în ponderea vânzărilor de autoturisme noi electrice. Avansul există, dar distanța față de Vest rămâne uriașă.

Motivul? Infrastructură insuficientă, putere de cumpărare redusă și o politică publică oscilantă, incapabilă să ofere predictibilitate pe termen lung.

La nivel global, mașinile electrice nu mai reprezintă viitorul — ci prezentul. Piețele emergente din Asia de Sud-Est cresc rapid, America Latină accelerează, iar marile economii transformă industria auto într-un ritm fără precedent.

În România însă, tranziția pare încă un experiment timid. Iar imaginea este simbolică: în timp ce lumea accelerează spre mobilitatea electrică, Iașul abia încearcă să pornească motorul. Daniel BACIU