* elevii ieșeni au avut rezultate excelente la cea de-a XVII-a ediție a Concursului de matematică „UNIREA”, derulat la Focșani și inclus în calendarul Societății de Științe Matematice din România * de la aur și argint la mențiuni și medalii de bronz, lista premianților arată câtă muncă, disciplină și antrenament se ascund în spatele unei singure note de concurs

Colegiul Național „Unirea” din Focșani a găzduit cea de-a XVII-a ediție a Concursului de matematică „UNIREA”, competiție inclusă în calendarul Societatea de Științe Matematice din România. Elevii de la Colegiul Național Iași au avut o prezență puternică pe lista premiilor, cu medalii de aur, argint și bronz, dar și cu mențiuni, la aproape toate nivelurile de gimnaziu și chiar la început de liceu, într-o competiție unde diferența se face din detalii: o idee scrisă limpede, un calcul dus până la capăt și un minut câștigat la problema grea.

La clasa a V-a, Necula Emma Annelie a obținut Premiul I, medalie de aur și Diploma pentru cel mai bun rezultat la clasa a V-a, fiind coordonată de prof. Marius Farcaș. Podiumul a continuat cu Irimia Gabriel – Premiul II, medalie de aur, pregătit de prof. Narcisa Căpităneanu, și cu Samoilă Călin Andrei – Premiul III, medalie de aur, coordonat tot de prof. Marius Farcaș. Au urmat distincții care confirmă un lot consistent: Acatrinei Elisa și Bădiliță-Acozmi Maria au primit mențiune și medalie de argint, ambele pregătite de prof. Mălina Maria Stanciu, iar Burlacu Ioana Smaranda și Albrecht Sophia au obținut medalii de bronz, sub îndrumarea prof. Narcisa Căpităneanu, respectiv prof. Mălina Maria Stanciu.

La clasa a VI-a, rezultatele au fost cu atât mai spectaculoase cu cât au venit „în bloc”: Ruscanu Bogdan Ștefan, Sîrghea Ștefan Cosmin și Teslariu Alexandru Mihail au câștigat Premiul I și medalie de aur, toți trei coordonați de prof. Elena Mihuț, un semnal clar de muncă susținută și metodă. Seria de premii a continuat cu Pupăză Sebastian Gabriel – Premiul III, medalie de argint (prof. Elena Mihuț) și Vieru Daria – Premiul III, medalie de argint (prof. Tamara Culac), apoi cu Butnaru Alexandru Dumitru – mențiune și medalie de argint (prof. Elena Mihuț) și Olariu Eva – mențiune și medalie de bronz (prof. Elena Mihuț). Tot la această clasă, Ciobanu Robert și Pavăl Maria au obținut medalii de bronz, ambii pregătiți de prof. Elena Mihuț, completând un tablou rar întâlnit: o generație care vine din urmă cu multe nume competitive.

La clasa a VII-a, Balan Diana Maria a primit mențiune și medalie de bronz, coordonator prof. Tamara Culac, iar la clasa a VIII-a au apărut din nou rezultate de vârf: Iacob Dan Artur a obținut Premiul I și medalie de aur, iar Ursanu Grig Iustin – Premiul III și medalie de aur, amândoi pregătiți de prof. Gabriel Popa. La clasa a IX-a, Bișog Iustin a fost distins cu mențiune și medalie de argint, coordonat de prof. Marius Farcaș, un rezultat important într-o etapă în care trecerea la liceu ridică nivelul și presiunea.

Clara DIMA