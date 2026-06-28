Iașul are străzi frumoase, clădiri vechi, universități, biserici, tei, muzee și o memorie care, uneori, doare. În iunie 1941, orașul a trăit una dintre cele mai întunecate pagini ale istoriei sale. Pogromul de la Iași a însemnat arestări, execuții, jafuri, umilință, deportări și moarte. Nu a fost o izbucnire întâmplătoare de violență, ci un mecanism al urii pus în mișcare într-un context de antisemitism, război și propagandă.

Potrivit documentărilor istorice, crimele au început în zilele de 28-30 iunie 1941, după ce evreii au fost acuzați fals că ar fi colaborat cu aviația sovietică. În realitate, acuzația a fost pretextul prin care o comunitate întreagă a fost transformată în țintă. Oameni luați din case, bătuți pe străzi, împușcați în curți sau urcați în vagoane închise au devenit victimele unei violențe care a lovit fără alegere: bărbați, femei, bătrâni, copii.

Ce s-a întâmplat în iunie 1941

În acele zile, evreii din Iași au fost adunați în zona Chesturii, unde mii de oameni au fost bătuți, umiliți și împușcați. Alții au fost scoși din oraș în vagoane de marfă, fără apă, fără aer, fără hrană, în căldura sufocantă a verii. „Trenurile morții” spre Podu Iloaiei și Călărași au devenit simbolul unei cruzimi greu de cuprins în cuvinte.

Cifra cel mai des invocată în documentele istorice este de peste 13.000 de evrei uciși, iar unele estimări vorbesc despre aproape 15.000 de victime. Dincolo de număr, fiecare moarte a avut un nume, o familie, o casă, o meserie, o poveste. Aici începe, de fapt, adevărata memorie: nu în statistică, ci în refuzul de a lăsa victimele să devină doar o cifră.

De ce memoria Pogromului contează astăzi

Pogromul de la Iași nu este o poveste închisă în arhive. Este o întrebare care se întoarce mereu spre prezent: cum devine ura acceptabilă? Cum ajunge un vecin să întoarcă privirea? Cum poate un oraș să fie martor, victimă și loc al tăcerii în același timp?

De aceea, comemorările, Marșul Vieții, muzeele, plăcile memoriale, mărturiile supraviețuitorilor și lecțiile din școli nu sunt simple ritualuri. Ele sunt forme de apărare a lucidității. Într-o lume în care antisemitismul, extremismul, discursul urii și teoriile conspirației reapar sub forme noi, memoria Pogromului de la Iași devine o datorie civică.

Iașul între vină, asumare și demnitate

A vorbi despre Pogromul de la Iași nu înseamnă a condamna un oraș întreg, ci a-l obliga să se privească onest. Iașul de astăzi are șansa de a transforma memoria într-un act de maturitate. Nu prin vorbe mari, ci prin educație, cercetare, comemorare și respect pentru adevăr.

Pentru generațiile tinere, tragedia din iunie 1941 trebuie spusă limpede, fără ocoliri și fără cosmetizări. Nu ca o lecție rece, ci ca o poveste despre oameni care au fost izgoniți din propria lor viață. Despre copii care nu au mai ajuns acasă. Despre familii risipite. Despre orașul care, pentru câteva zile, și-a pierdut umanitatea.

Pogromul de la Iași rămâne una dintre cele mai mari tragedii ale României moderne. Iar memoria lui nu cere doar coroane, discursuri și ceremonii. Cere adevăr. Cere nume. Cere tăcerea aceea grea în care înțelegi că istoria nu se repară, dar poate fi asumată. Clara DIMA