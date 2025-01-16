Polițiștii au scos din trafic 4 conducători auto

La data de 13 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Iași au acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere, în special a celor produse pe fondul nerespectării regulilor privind acordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept.

În cadrul acțiunii au fost efectuate 21 de testări cu aparatul alcooltest și au fost controlate 25 de autovehicule.

De asemenea, au fost aplicate 61 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 14.580 de lei, dintre care 3 pentru neacordare prioritate vehicule, iar 58 pentru alte abateri.

În urma măsurilor aplicate, polițiștii au scos din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 4 conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp conform legii.

De asemenea, a fost oprit din a circula un autovehicul care nu prezenta siguranță pe drumurile publice, fiind dispusă retragerea certificatului de înmatriculare.

Spre exemplu, un bărbat de 38 de ani a fost sancționat contravențional, conform O.U.G. nr. 195/2002, fiindu-i reținut permisul de conducere, pentru 60 de zile, deoarece în timp ce conducea un autoturism, în municipiul Iași, nu a oprit și nu a acordat prioritate de trecere unui autovehicul care avea acest drept. Radu MARIN