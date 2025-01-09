Polițiștii ieșeni au pierdut urma a peste 130 de condamnați

* Poliția din Iași are pe masă 138 de ordine de încarcerare pe care nu le poate duce la îndeplinire deoarece făptașii au dispărut * între fugari și-au făcut loc și 19 femei, care au de executat ani grei de închisoare, după ce au comis infracțiuni legate de traficul de persoane, înșelăciune sau evaziune fiscală

În ultima perioadă, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, unele persoane care fac obiectul activităţii judiciare se sustrag de la prezentarea în faţa organelor judiciare.

Însă, tot mai numeroase sunt cazurile în care persoanele condamnate la executarea unei pedepse se sustrag de la această măsură. Prin urmare, se impune identificarea, căutarea, localizarea şi prinderea acestora, pentru a putea fi aduse în faţa celor care pun în executare pedeapsa la care au fost condamnate sau măsura educativă ori de siguranţă dispusă faţă de acestea.

Poliția din Iași are pe masă 138 de ordine de încarcerare pe care nu le poate duce la îndeplinire deoarece făptașii au dispărut. Unii dintre aceștia parcă au intrat în pământ, fiind de negăsit de aproape un deceniu, despre alții există varii informații, însă prinderea lor pare a fi cu mult mai complicată decât își imaginează oamenii legii.

Aceștia au primit pedepse de la câteva luni la peste 10 ani de închisoare, predominante fiind furturile, infracțiunile la regimul circulației, dar și evaziunile fiscale, tâlhăriile, lovirile, abandonul de familie, sau chiar violurile.

Un ieșean de 87 de ani, pe lista celor căutați de Poliție

Mulți dintre cei căutați pentru a fi depuși în spatele gratiuilor se ascund de peste un deceniu, iar Poliția nu le mai poate da de urmă.

De exemplu, pe numele ieșeanului Simon Iozi, ultima dată domiciliat în Capitală, a fost emis mandatul de executare a pedepsei închisorii în baza sentinței penale nr. 342/16.03.2005, fiind condamnat la o pedeapsa de 15 ani inchisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Astăzi în vârstă de 87 de ani, Simon Iozi continuă în libertate.

Florea Iulian Andrei e căutat după ce magistrații au emis un madat de arestare fiind condamnat la 5 ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de furt calificat. Acesta furase, în anul 2011, mai multe bunuri de la o persoană aflată într-un mijloc de transport în comun. De atunci, nimeni nu l-a mai văzut.

Nevăzut s-a făcut și ieșeanul Baghdadi Mohamad Andrei (39 ani), pe care Tribunalul Timiș îl dorea, din 14 decembrie 2020, arestat preventive pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți.

Adăscăliței Vasile, din comuna Scânteia, este căutat de ani buni pentru a fi internat la neuropsihiatrie, conform unei sentințe penale, după ce a comis o serie de furturi din societăți comerciale.

Nici pe Romaniiuc Gheorghe nu l-au găsit oamenii legii, el fiind condamnat la executarea pedepsei de 6 luni închisoare pentru… abandon de familie.

Tot de aproape un deceniu este căutat și Dan Marandu, astăzi în vârstă de 75 de ani, a dispărut în ianuarie 2015. Familia sa a oferit, la un moment dat, chiat o recompensă destul de mare celui ce oferă informaţii concrete despre el. Degeaba, însă...

Aproape un deceniu de pușcărie pentru o neștiutoare de carte

Între fugari și-au făcut loc și 19 femei, care au de executat ani grei de închisoare, după ce au comis infracțiuni legate de traficul de persoane, înșelăciune sau evaziune fiscală.

Puiu Adriana (45 ani, din comuna Andrieșeni) are de executat 10 ani și 2 luni de închisoare pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de trafic de persoane.

Pavel Viruța (54 ani) este căutată pentru a ispăși o pedeapsă de 5 ani și 6 luni închisoare pentru multiple infracțiunii de evaziune fiscală.

Butescu Ioana Alexandra (35 ani) are o condamnare de de 3 ani 11 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunii de complicitate la trafic internațional de droguri și constituire a unui grup organizat, fapte consumate în perioada 2011-2013. De atunci continuă să fie „invizibilă”.

Cea mai „faimoasă” a devenit însă Ortansa Stănescu, din comuna Grajduri. Un control fiscal încrucişat a evidenţiat nereguli în contabilitatea unei firme aflate pe numele său. Printre facturile buclucașe se aflau unele privind cumpărarea de transformatoare electrice, achiziționarea a 1.000 de curele auto, plasă sudată, carton şi fier beton în valoare totală de 900.000 lei. Marfa nu a fost niciodată plătită și nici nu exista undeva anume. Controalele au scos la iveală multe alte ilegalități, în cauză fiind calculat un prejudiciu adus bugetului de stat de 2,3 milioane lei, ca TVA dedus şi impozit pe profit neachitat.

Ortensia le-a spus magistraților, la proces, că nu are cunoștință despre așa ceva, că nu a făcut achiziții deoarece… nu știe carte! A primit 9 ani de închisoare în regim de detenție pentru săvârșirea infracțiunii de ,,evaziune fiscală” și de aproape un deceniu nu poate fi prinsă de polițiști, pentru a fi depusă în Penitenciar.

„Most wanted”

Celor 138 de urmăriți general li se adaugă alți 6 infractori din categoria „most wanted”.

Druță Ion (53 ani) - condamnat la 10 ani închisoare pentru tâlhărie, Clapon Gheorghe (57 ani) - condamnat la executarea pedepsei de 5 ani și 6 luni închisoare pentru ultraj, spălare de bani și trafic de influență și la 9 ani și 8 luni închisoare pentru mărturie mincinoasă, înșelăciune, spălare de bani, uz de fals și ultraj contra bunelor moravuri, Drăniceru Oleg (51 ani) - are de executat 9 ani, 4 luni și 20 zile închisoare pentru înșelăciune, spălare de bani, fals în inscrisuri sub semnătură privată, Maftei Cristian (55 ani) - condamnat la 6 ani închisoare pentru fals în înscrisuri și complicitate la luare de mită, Rudodeal Vasile (63 ani) - 12 ani si 6 luni inchisoare pentru constituirea și susținerea unei grupări de criminalitate organizată, deținerea fără drept de muniție destinată armelor de război, instigare neurrmată de executare la săvârșrea infracțiunii de omor calificat, instigare la săvârșirea infracțiunii de dețnere a unei bancnote false î vederea punerii în circulațe, conducere pe drumurile publice a unui autoturism în condiții de suspendare temporară a dreptului de a conduce, Nanna Ammar (57 ani) - condamnat la 11 ani și 6 luni închisoare, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani.

Daniel BACIU