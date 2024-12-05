Polițiștii ridică sute de autoturisme, dar traficul rămâne infernal

Traficul din Iași, care este unul extrem de aglomerat mai ales la orele de vârf, este îngreunat de multe ori și de șoferii care aleg să parcheze sau să staționeze neregulamentar. Astfel, polițiștii locali sunt nevoiți să intervină zilnic pentru a rezolvat zeci de astfel de cazuri.

În aceste condiții, oamenii legii susțină că ridică între 10 și 15 autoturisme în fiecare zi, întrucât ieșenii aleg să ignore regulile de circulație și indicatoarele amplasate pe marginea drumurilor. „Întâlnim zilnic probleme ce țin de staționări neregulamentare, chiar parcări. Unii conducători auto ignoră regulile de circulație, opresc și staționează, parchează chiar și până a doua zi în locuri în care acest lucru nu este permis. Suntem nevoiți ca pe lângă măsurile de sancționare să ridicăm aceste vehicule. Zilnic se ridică între 10 și 15 mașini. Acest lucru se întâmplă pentru că contează și distanța de la locul ridicării la locul de depozitare al vechiculelor”, a precizat Liviu Zanfirescu, șeful Poliției Locale din Iași.

Sezonul rece aduce mari bătăi de cap

În fiecare an, sezonul rece le dă mari bătăi de cap polițiștilor din Iași. Traficul intens, parcările neregulamentare și mormanele de zăpadă care se formează pe marginea șoselelor ajung să fie un real coșmar pentru oamenii legii, care îi sfătuiesc pe ieșeni să fie atenți și responsabili pentru a nu încurca traficul rutier. Astfel, în perioada sărbătorilor de iarnă, șoferii sunt sfătuiți să renunțe, pe cât posibil, la autoturismele proprii și să se deplaseze cu mijloacele de transport în comun, având în vedere că, în fiecare an, în preajma Crăciunului, străzile Iașului sunt extrem de aglomerate din cauza persoanelor care aleg să facă cumpărături pe ultima sută de metri și care iau cu asalat marile magazine din capitala Moldovei. Cristian ANDREI