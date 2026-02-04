Poliția, descinderi cu câini de serviciu în școlile din Pașcani

Pașcaniul a trăit astăzi una dintre cele mai ample mobilizări ale forțelor de ordine din ultimii ani, o acțiune care a scos din rutina zilnică atât elevii, cât și profesorii și părinții. Polițiști, jandarmi și câini de serviciu au descins încă de la primele ore ale dimineții în școli, pe străzi și în zonele adiacente unităților de învățământ, într-o operațiune cu mesaj clar și fără echivoc: școala trebuie să fie un spațiu sigur, iar tentațiile periculoase nu mai sunt tolerate.

Sub coordonarea Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Biroul Siguranța Școlară a adus la Pașcani un adevărat „dispozitiv de forță”, sprijinit de structuri de prevenire, criminalistică, investigații economice și ordine publică. Prezența câinilor de serviciu a amplificat tensiunea momentului și a transmis un semnal puternic celor care cred că pot transforma curțile școlilor în teritorii gri, unde regulile sunt opționale.

Ținta a fost una extrem de sensibilă: elevii. Dar nu într-o logică represivă, ci într-un efort declarat de prevenire a delincvenței juvenile, a absenteismului școlar și, mai ales, a consumului și traficului de substanțe interzise – de la droguri până la alcool, tutun și energizante. Într-o realitate în care vârsta la care tinerii intră în contact cu astfel de tentații scade alarmant, mesajul autorităților a fost tranșant: toleranța a ajuns la limită.

În doar câteva ore, polițiștii au desfășurat nu mai puțin de 18 activități informativ-preventive, intrând în dialog direct cu 421 de elevi din cele mai importante unități de învățământ din municipiu: de la Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” până la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”. Lecțiile nu au fost despre materii din programă, ci despre riscuri reale, consecințe și alegeri care pot marca definitiv viitorul unor adolescenți.

Operațiunea nu s-a oprit însă la porțile școlilor. Au fost legitimate persoane, verificate societăți comerciale și aplicate 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 5.400 de lei, semn că vigilența s-a extins și asupra mediului din jurul elevilor – acel ecosistem periculos în care tentațiile se întâlnesc cu indiferența sau complicitatea.

Un accent aparte a fost pus și pe protejarea celor mai vulnerabili: activități de informare au avut loc inclusiv în cadrul Centrului Rezidențial „Sfântul Stelian”, acolo unde copiii au nevoie, poate mai mult decât oriunde, de sprijin, reguli clare și repere ferme.

Dincolo de cifre și comunicate oficiale, mesajul zilei este unul dur, dar necesar: statul a decis să fie prezent, vizibil și activ în jurul școlilor. Polițiștii au discutat direct cu profesorii, au identificat situații de risc și au pus pe masă scenarii concrete de intervenție, într-un efort comun de a construi un climat de siguranță reală, nu doar declarativă.

Autoritățile anunță că astfel de acțiuni nu sunt excepții, ci începutul unei prezențe constante. O prezență menită să taie din rădăcină comportamentele de risc, să restabilească respectul față de reguli și să transmită un semnal limpede către tineri: libertatea nu înseamnă haos, iar viitorul nu se negociază cu drogurile, violența sau indisciplina. Carmen DEACONU