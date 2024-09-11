Poliția ia cu asalt şcolile ieşene

Începerea anului şcolar reprezintă un moment important, de adaptare, pentru fiecare copil, de socializare şi de stabilire a unor reguli de comportament care să le confere siguranţă, fie că sunt în deplasare, în spaţiul public, la domiciliu sau în spaţiul online. De aceea, oamenii legii vor iniţia mai multe campanii de prevenire şi consiliere în şcolile ieşene.

Una dintre aceste campanii vizează consumul de droguri în rândul elevilor, deoarece bariera dintre consumul ocazional şi cel dependent de substanţe active a devenit practic inexistentă.

Oamenii legii le recomandă părinţilor să fie foarte atenţi la comportamentele tinerilor. „Ca un mesaj general, le transmitem tinerilor faptul că bariera dintre consum ocazional şi consum dependent este practic invizibilă; nu ştii niciodată când poţi deveni dependent. Astfel, le recomandăm tuturor să se dezvolte pe partea psihologică în aşa fel încât să facă faţă presiunii grupului, să aibă puterea şi capacitatea să spună nu, mai ales atunci când li se oferă droguri”, a spus Marius Manea. şeful Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi.

La rândul lor, poliţiştii ieşeni spun că au luat toate măsurile necesare pentru un început de an şcolar în linişte şi siguranţă, fiind efectuate verificări atât înainte de startul cursurilor, dar şi în prima zi de şcoală.

Oamenii legii au acţionat în zona grădiniţelor, a şcolilor şi liceelor ieşene, pentru ca deschiderea noului an şcolar să se desfăşoare în siguranţă, pentru asigurarea climatului de siguranţă publică, în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Poliţiştii rutieri au fost prezenţi în apropierea unităţilor de învăţământ, pentru asigurarea fluenţei şi a siguranţei rutiere, deplasarea în condiţii de siguranţă a autovehiculelor special destinate transportului de elevi, precum şi traversarea trecerii de pietoni în siguranţă de cei mici care erau însoţiţi de părinţi sau bunici.

De asemenea, aceştia au procedat, premergător anului şcolar, la verificarea sistematizării rutiere din zona unităţilor de învăţământ, fiind verificate 354 de şcoli din judeţul Iaşi cu privire la amplasarea corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare şi treceri de pietoni, totodată fiind verificate 107 vehicule transport elevi. „Siguranţa în şcoli constituie o prioritate, motiv pentru care poliţiştii, în parteneriat cu unităţile de învăţământ, cu reprezentanţii organizaţiilor de părinţi şi cu autorităţile publice cu atribuţii în domeniu, vor organiza activităţi informativ-preventive în cadrul orelor de curs, în scopul reducerii violenţei fizice şi psihologice în rândul elevilor, prevenirii consumului de substanţe cu efect psihoactiv, victimizării din infracţiuni cibernetice sau din trafic de persoane, precum şi pentru creşterea siguranţei tuturor participanţilor la procesul educaţional”, spune Adina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie.

Atât la nivel naţional cât şi local fost iniţiată o campanie pentru creşterea gradului de conştientizare în ceea ce priveşte necesitatea siguranţei în şcoli, intitulată „Tăcerea e tot violenţă. Vocea ta e soluţia!”. Campania va fi implementată în toate unităţile de învăţământ pe parcursul anului 2024-2025. „Campania are ca scop creşterea gradului de conştientizare de către părinţi, cadre didactice, elevi, precum şi la nivel de societate, cu privire la necesitatea asigurării unui climat optim de siguranţă în mediul şcolar, prin prevenirea victimizării minorilor, prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile şi/sau infracţionalităţii în mediul şcolar şi a traficului şi consumului de droguri. Pentru anul şcolar 2024-2025, poliţiştii din cadrul Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii vor continua activităţile informativ - preventive în incinta unităţilor de învăţământ, în cadrul cărora se va avea în vedere şi interacţiunea cu specialiştii care relaţionează cu minorii, prin natura profesiei lor, deoarece personalitatea minorilor este în plină formare, sunt vulnerabili la riscuri, fiind mult mai receptivi la recomandări, decât la mesaje imperative", spun reprezentanţii IPJ. Laura RADU