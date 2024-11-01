Poliția Locală ridică, zilnic, zeci de autoturisme de pe străzile orașului

* șoferii care aleg să parcheze neregulamentar riscă două sau trei puncte penalizare şi amenzi cuprinse între 750 şi 1.500 de lei * totodată, există şi costuri suplimentare, în valoare de 420 de lei, pentru ridicarea şi transportul autoturismului

Lipsa locurilor de parcare încă reprezintă o problemă reală pe care o întâmpină locuitorii municipiului Iași. Astfel, foarte mulţi şoferi se trezesc cu surprize când se întorc la locul în care şi-au parcat maşinile, iar acest lucru se întâmplă deoarece poliţiştii locali din cadrul Serviciului Siguranţa Circulaţiei ridică zilnic foarte multe autoturisme care nu sunt parcate regulamentar.

Deși foarte mulți șoferi susțin că acest lucru se întâmplă doar din cauza lipsei locurilor de parcare, oamenii legii sunt de părere că, de foarte multe ori este vorba doar despre comoditatea conducătorilor auto, care aleg să îngreuneze traficul rutier pentru a parca cât mai aproape de destinație. „Zilnic, în Iaşi, ridicăm autoturisme care nu sunt parcate regulamentar. Nu este o activitate plăcută dar este necesară. În funcţie de distanţa de la locul ridicării maşinii până la sediu, pute ridica chiar şi 15 maşini într-o singură zi. Totodată, depinde şi de cât de dificil sunt de ridicat autoturismele”, a precizat Liviu Zanfirescu, director general al Poliţiei Locale Iaşi.

Ieșenii, deranjați de cei care parchează neregulamentar

Polițiștii ieșeni susțin că acțiunile lor îi vizează în principal de cei care parchează și blochează treceri pentru pietoni, căi de acces publice sau private sau de acces către școli și spitale. „Este importantă ridicarea vehiculelor care blochează treceri de pietoni, căi de acces publice sau private şi căile de acces către spitale şi şcoli. Totodată, sunt multe situaţii în care se parchează pe trotuare şi cetăţenii ajung să meargă pe partea carosabilă. Ne confruntăm şi cu şoferi care parchează pe locurile destinate persoanelor cu dizabilităţi sau vehiculelor electrice. Între o oprire şi o staţionare este diferenţă mare. Sunt şoferi care parchează câte trei zile într-un astfel de loc şi se pot trezi cu maşinile ridicate. Este important să menţinem ordinea şi siguranţa rutieră şi putem face acest lucru cu ajutorul fiecărui şofer. Prin aceste acţiuni încercăm să educăm populaţia. În general, şoferii care păţesc acest lucru o dată, nu mai repetă. Dar mereu apar cazuri noi”, a adăugat Liviu Zanfirescu.

Şoferii care aleg să parcheze neregulamentar riscă două sau trei puncte penalizare şi amenzi cuprinse între 750 şi 1.500 de lei. Totodată, există şi costuri suplimentare, în valoare de 420 de lei, pentru ridicarea şi transportul autoturismului. Cristian ANDREI