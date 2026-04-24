Poliția păzește trecerile la nivel cu calea ferată și zebrele!

* la 31 de autovehicule trase pe dreapta s-au aplicat 30 de sancțiuni, dintre care 18 doar pentru nerespectarea regulilor la trecerea peste calea ferată * practic, aproape fiecare șofer verificat a fost prins pe picior greșit!

Polițiștii rutieri au declanșat, iei, o nouă ofensivă fără menajamente împotriva indisciplinei în trafic, vizând punctele nevralgice unde pericolul pândește la fiecare secundă: trecerile la nivel cu calea ferată și zebrele ignorate de șoferi grăbiți.

Într-o primă acțiune, atenția s-a concentrat pe zonele fără bariere feroviare – adevărate capcane pentru cei care sfidează regulile. 31 de autovehicule au fost trase pe dreapta, iar bilanțul este unul care dă fiori: 30 de sancțiuni, dintre care 18 doar pentru nerespectarea regulilor la trecerea peste calea ferată. Practic, aproape fiecare șofer verificat a fost prins pe picior greșit!

Dar valul de controale nu s-a oprit aici. În aceeași zi, polițiștii au lansat o a doua acțiune, de această dată cu ochii pe pietoni – sau, mai corect spus, pe șoferii care îi ignoră. 43 de testări alcoolscopice, 39 de amenzi și un total amețitor de aproape 27.000 de lei în sancțiuni. 8 dintre acestea pentru una dintre cele mai periculoase abateri: neacordarea priorității la trecerea de pietoni.

Consecințele? Imediate și dure. 10 șoferi au fost scoși din trafic pe loc, rămânând fără permis pentru o perioadă stabilită de lege. Alți 5 au rămas fără certificatele de înmatriculare, după ce mașinile lor au fost considerate un pericol public pe patru roți.

Iar exemplele concrete arată cât de aproape este tragedia: un tânăr de 27 de ani a ignorat complet doi pietoni angajați regulamentar în traversare. A primit amendă și permis suspendat pentru 60 de zile - o sancțiune care vine ca un avertisment dur pentru toți cei care tratează zebra ca pe o simplă sugestie. Andrei TURCU

 

