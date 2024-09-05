Poluarea cu praf a depășit, la Iași, de patru ori valorile premise

* din cauza unei mase de aer încărcată cu particule de praf cu originea în partea central-sud-vestică a Asiei (zona deșertului Karakum), care tranzitează zona Moldovei în perioada 3 - 5 septembrie, la Iași au fost depășite de patru ori valorile medii zilnice premise la indicatorul PM10 (praf fin) * APM Iași recomandă persoanelor sensibile și/sau ale căror simptome apar sau sunt amplificate în episoadele de poluare (diabetici, persoane cu imunitate scăzută, persoane cu boli neurologice sau cardiace, respiratorii, boli infecțioase) să evite ieșirile și activitățile intense în aer liber

În urma monitorizării calităţii aerului de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iaşi, s-a constatat că, începând de marți la amiază, concentraţiile măsurate automat pentru indicatorul PM10 au început să crească abrupt în cele 4 staţii de monitorizare a calității aerului în care se măsoară automat acest indicator.

Maximele orare au fost înregistrate la ora 18.00, cu valori de 3-4 ori mai mari decât valoarea medie zilnică permisă (IS-1 126.55 μg/m3, IS-2 148.26 μg/m3, IS-4 217.21 μg/m3, IS-5 158.88 μg/m3).

După maximul de la ora 18, ziua de marți, concentrațiile au scăzut constant pe tot parcursul nopții, miercuri, după ora 03.00 ajungându-se la valori orare sub valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane (50 μg/m3) în toate stațiile de calitate aer.

Conform informaţiilor emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), cauza acestor valori crescute este pusă pe seama masei de aer încărcată cu particule de praf cu originea în partea central-sud-vestică a Asiei (zona deșertului Karakum), care tranzitează zona noastră în perioada 3 - 5 septembrie. „Recomandăm ca, pe parcursul acestui episod de poluare cu praf fin, persoanele sensibile și/sau ale căror simptome apar sau sunt amplificate în episoadele de poluare: diabetici, persoane cu imunitate scăzută, persoane cu boli neurologice sau cardiace, respiratorii, boli infecțioase, să evite ieșirile și activitățile intense în aer liber. Pentru ceilalți indicatori, valorile înregistrate n-au fost semnificativ mai mari față de cele din zilele anterioare. În ceea ce privește radioactivitatea mediului, rezultatele măsurătorilor, efectuate în ultimele 24 de ore de Laboratorul APM Iași, se încadrează în limitele fondului natural de radiații”, se arată în comunicatul de presă transmis de APM Iași, semnat de directorul executiv al instituției, ing Galea Temneanu. Daniel BACIU