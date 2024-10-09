Porcul şi plăcuţele de înmatriculare murdare i-au adus o condamnare

Victor D. s-a stabilit, de ani buni, în Italia, împreună cu familia. Mai exact, în Catania. Acolo lucrează, acolo a şi obţinut permisul de conducere, şi-a cumpărat un BMW destul de performant, dar vine în ţară de măcar două ori pe an, cazându-se la fratele său, Florin, în Războieni, lângă Târgu Frumos. De fiecare dată, ritual deja tradiţional la români, o astfel de întâlnire e prilej de ospăţ şi desfătări bahice. Unele, precum cea de mai jos, se sfârşesc prost.

Nici seara de 10 februarie 2021 n-a făcut excepţie. În afara lui Victor, Florin mai avea ca invitaţi încă doi prieteni, cei patru petrecând până după miezul nopţii. Au mâncat sarmale, slănină cu salată verde şi ardei iuţi în oţet, n-au băut vin ori ţuică, ci doar bere la doză. Destulă. Tot discutând de una, de alta, le-a venit ideea să meargă la Ţipileşti, în comuna Popricani, urma o zi de iarmaroc, aveau toate şansele să găsească acolo un porc bine crescut, la un preţ convenabil, pe care să-l sacrifice la faţa locului, să-l tranşeze, să-l împartă şi să aducă acasă pachetele.

S-au trezit dis-de-dimineaţă, în jurul orei 6.00, au băut câte o cafea, s-au urcat în BMW şi au plecat, plini de voie bună, către iarmaroc. Victor n-a mai stat să verifice exteriorul maşinii, s-a urcat la volan, pornind spre destinaţia la care n-avea să mai ajungă.

La intrarea în Leţcani, maşina a fost trasă pe dreapta de către un echipaj de poliţie. Plăcuţele de înmatriculare erau pline de noroi, negiljenţă care se soldează cu amendă, conform Codului Rutier. Când să prezinte actele maşinii şi permisul de conducere, Victor a trebuit să coboare geamul din dreptul său şi să răspundă întrebărilor poliţiştilor.

Aceştia au simţit imediat halena alcoolică, l-au pus să sufle în etilotest, a ieşit o valoare ce a impus recoltarea probelor biologice. Agenţii l-au coborât din BMW, l-au urcat în autospeciala lor şi l-au dus la Spitalul „Sf.Spiridon”, unde i s-au luat cele două probe de sânge, la interval de o oră între ele. Rezultatele: 2,20 mg/l alcool pur în sânge la prima probă şi 1,92 la a doua. Dosar penal, permis anulat, condamnare.

Sentinţa Judecătoriei Iaşi din data de 5 februarie a.c. a fost una blândă, un an de închisoare, dar cu suspendare, plus obligaţia de a efectua 60 zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri.

Exista riscul de a produce evenimente rutiere soldate cu moartea pasagerilor

Procurorul de caz n-a fost de acord cuz hotărârea primei instanţe, a considerat-o prea blândă şi a atacat-o la Curtea de Apel. A solicitat majorarea cuantumului pedepsei şi aplicarea pedepsei complementare. Deliberând, instanţa superioară a avut în vedere faptul că „referitor la nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a inculpatului, acesta este în vârstă de 34 de ani, are doi copii minori, în vârstă de 11 ani şi 3 ani, lucrează în agricultură, având un loc de muncă stabil, fiind angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată”. În plus, nu este cunoscut ca fiind un consumator de băuturi alcoolice, are o viaţă liniştită.

Astea au fost argumentele în favoarea lui Victor, dar mai importante s-au dovedit cele potrivnice. „Astfel, Curtea reţine că alcoolemia inculpatului la momentul la care a condus autoturismul pe drumurile publice era una foarte ridicată. Totodată, nu poate fi omis faptul că inculpatul a condus în timpul zilei, fiind depistat la ora 07.20, oră la care traficul pe DE 583, pe raza comunei Leţcani, înregistrează valori ridicate. De asemenea, el nu se afla singur în maşină, ci împreună cu trei pasageri. Curtea apreciază că alcoolemia reţinută în sarcina inculpatului era de natură să îi afecteze grav capacitatea de reacţie şi aptitudinea de a conduce în condiţii de siguranţă un vehicul pe drumurile publice, cu atât mai mult pe un sector de drum aglomerat, la o oră de trafic intens şi transportând mai mulţi pasageri în autoturism”. Exista riscul de a produce evenimente rutiere soldate cu moartea sau vătămarea corporală gravă a pasagerilor din propriul vehicul sau a celorlalţi participanţi la trafic.

Aşa că, prin sentinţa definitivă pronunţată alaltăieri, lui Victor i-a fost mărită pedeapsa la doi ani şi şase luni, la fel şi perioada în care va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, de la 60 de zile la 90 de zile. Şi nu poate obţine un nou permis de conducere decât după cinci ani. Claudiu CONSTANTIN