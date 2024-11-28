ArtEast Gallery invită publicul vineri, 29 noiembrie, de la ora 18:00 la vernisajul expoziției colective „Postumanism domestic. Scenă cu prieteni și pisici”, curatoriată de Dana Lungu și Manuela Oboroceanu. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 29 nov. 2024- 15 ian. 2025 la spațiul ArtEast Gallery din Strada Păcurari nr. 108, Iași.

În expoziția „Postumanism domestic. Scenă cu prieteni și pisici”, cele două curatoare, Dana Lungu și Manuela Oborceanu provoacă o serie de artiști ieșeni la explorarea postumanismului la nivelul vieții cotidiene. Expoziția pornește de la premisa că dislocarea omului din centrul Universului înseamnă, printre altele, împărțirea locului său privilegiat cu animalele și plantele, cu natura. Una dintre consecințele pe termen lung este redefinirea relației omului cu animalele, dublată de o nouă sensibilitate și de o nouă etică vizavi de animale și, de ce nu, de recunoașterea rolului lor în scrierea istoriei.

Pisicile nu doar se numără printre cele mai iubite și cele mai frecvente animale de companie, dar au și o istorie îndelungată în proximitatea omului. Au trecut printr-o funcție utilitară accentuată, de apărătoare a hambarelor de grâne, pentru ca în ultimii zeci de ani funcția lor psiho-afectivă, de animale de companie, să devină copleșitoare. Desigur, lăsăm deoparte vremurile imemoriale când pisicile și câinii întruchipau zeități, deși a urmări istoria lor de la figură tutelară în templu la animăluțe cu zgardă și fundițe poate avea deliciile sale.

Totodată, este de remarcat varietatea explozivă a animalelor de companie, parcă într-o frenezie a experimentării libertății de expresie.

„Cu riscul de a părea o temă secundară sau chiar frivolă, expoziția propune o reflecție și o cercetare artistică asupra animalelor de companie, focalizată pe cazul pisicilor. Cheia postumanismului domestic este poate cea mai potrivită, pentru ca abordarea să aibă profunzimi provocatoare. Postumanismul recunoaște rolul animalelor în construcția propriei noastre umanități, în forjarea emoțiilor și sentimentelor, chiar dacă ne referim la nivel elementar, cum ar plăcerea copilului de a se hârjoni sau alinarea singurătății bătrânilor. De aici derivă o nouă responsabilitate și o etică a grijii față de animale, din care protecția și pedepsirea cruzimii față de ele este partea cea mai evidentă.

De la reconsiderarea scenelor domestice în artă cu câini, pisici & alte animale de companie la redefinirea spațiului public și a celui mediatic din perspectiva prezenței animalelor, de la modificările personale de perspectivă la rescrierea istoriei , expoziția este un loc generos de reflecție și de manifestare a imaginației și expresivității”, precizează cele două curatoare.

Artiștii care au răspuns provocării lor sunt: Felix Aftene, Gabriela Agafiței, Zamfira Bîrzu, Gabriel Caloian, George Cernat, Marinela Ciobanu, Iulian Copăcel, Rodica Crîșmaru, Cristi Diaconescu, Gabriela Drînceanu, Sabina Drînceanu, Valentina Druțu, Alexandra Floarea, Sorin Otînjac, Radu Răileanu, Sorin Purcaru, Adrian Stoleriu, Mihai Tarași.