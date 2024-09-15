Povești sub cerul dezlănțuit. Magia Creativității a cuprins Dealul Horleștiului

Într-o zi mohorâtă de septembrie, Stâna Omușoru din Horlești s-a transformat într-un spectacol de creație și lectură, dovedind că nu există vreme rea pentru cei pasionați de cuvânt. A doua ediție a festivalului „Dealul cu Povești”, organizată de Asociația Rediu lui Tătar, cu sprijinul Primăriei Rediu și al Consiliului Județean Iași, dar și al sponsorilor, a fost o explozie de imaginație și energie, chiar dacă cerul a decis să-și descarce norii cu generozitate peste dealurile din sat. Ploaia torențială nu a reușit să-i sperie pe copiii mari și mici veniți din Iași și din Zona Metropolitană, toți dornici să participe la atelierele inedite și să-și descopere latura creativă.

Festivalul a început cu mult entuziasm și chicote la vederea „Autobuzelor cu povești” care au adus, rând pe rând, valuri de copii și părinți din Rond Agronomie până la Horlești. După ce au coborât din autobuzele colorate și decorate cu imagini de poveste, participanții au fost întâmpinați cu tratamente dulci de vată de zahăr și popcorn, pentru că nicio ploaie nu poate strica bucuria unei gustări binevenite. Desigur, standurile de fast-food, unde deliciile prăjite au făcut deliciul celor mai mici, nu au lipsit.

Festivalul nu a fost doar despre povești. De fapt, Dealul cu Povești a oferit o gamă variată de ateliere, fiecare mai creativ decât celălalt. La un colț, copiii confecționau zâne din pănușe, dând viață unor mici personaje magice, în timp ce lângă ei se desfășura un atelier de criminalistică, unde cei mici deveneau pentru o clipă detectivi iscusiti, gata să deslușească misterele unei crime imaginare. În altă parte, atelierele de jurnalism și scriere creativă îi provocau pe participanți să dea frâu liber ideilor și să transforme fapte cotidiene în povești captivante. Sub coordonarea jurnalistului Maura Anghel, copiii, mulți dintre ei elevi la Colegiul Național, sosiți alături de prof. Lavinia Ungureanu și Mihaiela Calabalic, au scris Gazeta de Horlești, un mini-ziar cu povești trăsnite inspirate din lumea satului. „Scrierea creativă are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor și adolescenților. Nu poși vorbi bine dacă nu știi să scrii bine și nu poți avea un dialog corect și o voce puternică dacă nu cunoști și nu stăpânești valoarea Cuvântului”, a spus Maura Anghel. Alături de ea s-au aflat și doi voluntari din partea Asociației Rediu lui Tătar (care, de altfel, a oferit ajutor tuturor organizatorilor de ateliere), dar și doi asistenți curioși și creativi – Ivona Hodoroabă și Luca Crețeanu, simpatizanți ai Clubului de jurnalism și public speaking pentru copii și adolescenți. „Este important să-i implicăm pe copii în astfel de activități fie ca participanți, fie ca voluntari sau asistenți. Acest lucru le dă încredere în ei, îi validează, le verifică și cunoștințele dar și curajul, un element foarte important în dezvoltarea lor”, a mai punctat jurnalistul.

Poveștile nu au nevoie de soare, ci doar de cititori dornici și creatori entuziasmați

Ploaia s-a transformat într-un element de fundal, iar Dealul cu Povești s-a dovedit a fi mai mult decât o simplă sărbătoare literară. Cu ateliere de dezbateri și oratorie, copiii și-au exersat arta argumentării. Dezbaterile și oratoria le-au stimulat mințile participanților, ei fiind antrenați în discuții animate, învățând să-și susțină punctul de vedere cu argumente bine structurate. La standul de engleză, au avut ocazia să învețe cuvinte noi și să-și perfecționeze abilitățile lingvistice. Atelierul de teatru aplicat a atras privirile curioșilor, în timp ce copiii au învățat să-și exprime emoțiile prin joc și improvizație, iar cei mai curajoși au încercat câteva trucuri la spectacolul de magie. Totul a fost îmbinat armonios cu sesiuni de fotografie, unde micii artiști în devenire au învățat cum să surprindă esența unui moment, și cu atelierul de scris scrisori la „Poșta din Deal”, unde copiii au reînviat arta corespondenței tradiționale.

Chiar dacă norii au continuat să toarne fără milă, noroiul care a încercat să le îngreuneze pașii nu a reușit să oprească niciun zâmbet. Călătoria pe Deal a continuat cu aceeași energie, iar cei mai creativi copii și-au pus amprenta în sacul cu povești, așteptând cu nerăbdare ca juriul să le aprecieze eforturile. Și, ca o încununare a eforturilor, taina poveștilor a cucerit dealul, demonstrând că adevărata magie nu vine din baghete, ci din imaginația fiecăruia.

Festivalul Dealul cu Povești a fost o dovadă vie că poveștile nu au nevoie de soare, ci doar de cititori dornici și creatori entuziasmați. Ca la orice sărbătoare a lecturii, ziua s-a încheiat cu premii și aplauze pentru cei mai inventivi dintre copii, care și-au văzut recenziile și creațiile recompensate de un juriu din care au făcut parte profesorii Ramona Barb, Brândușa Chelariu, Ana Maria Avădănii și Nicoleta Redinciuc, „sub bagheta magică a profesoarei Serinella Zara, coordonatoarea Clubului Logos, , unde se fac lucruri grozave cu cititori și cărți”, după cum au spus organizatorii.

La final, deși norii își aruncau ultima provocare, festivalul a încheiat triumfător, iar „Dealul cu Povești” a rămas în amintirea tuturor ca un exemplu clar că nimic nu poate opri dorința de a crea, de a învăța și de a se bucura de poveste, nici măcar o ploaie de toamnă​, fie ea și torențială.

Teona SOARE