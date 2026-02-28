Prăjitură de post cu mere și nuci. Rețetă mănăstirească

Există un mit persistent legat de deserturile de post: că sunt uscate, fade și reprezintă o sacrificare a plăcerii dulci. Această prăjitură cu mere și nuci îl infirmă complet. Umedă în interior datorită merelor rase, crocantă la suprafață datorită nucilor, parfumată cu scorțișoară și vanilie — este un desert care dispare rapid de pe tavă, indiferent dacă cei care îl mănâncă țin sau nu post.

Ingrediente (tavă 22×30 cm, aproximativ 12 bucăți)

4 mere mari (soiuri acrișoare — Ionatan sau Granny Smith)

200 g zahăr

250 g făină

100 g nuci măcinate + 50 g nuci grosier tocate

150 ml ulei

200 ml apă minerală

1 plic praf de copt

2 lingurițe scorțișoară

1 plic zahăr vanilat

1 praf de sare

Mod de preparare

Pasul 1 — Merele. Curăță merele de coajă, îndepărtează cotorul și dă-le pe răzătoare mare. Pune-le într-un bol încăpător, adaugă zahărul și amestecă bine. Lasă 5–10 minute pentru ca zahărul să se dizolve în sucul merelor — această umiditate naturală va face prăjitura incredibil de moale.

Pasul 2 — Aluatul. Adaugă uleiul și apa minerală peste compoziția de mere. Apa minerală, prin dioxidul de carbon, va face aluatul mai aerat și pufos. Incorporează făina, praful de copt, scorțișoara, zahărul vanilat, sarea și nucile. Amestecă cu o spatulă sau lingură de lemn până obții o compoziție omogenă — nu amesteca în exces.

Pasul 3 — Coacerea. Preîncălzește cuptorul la 180°C. Tapetează tava cu hârtie de copt și unge ușor cu ulei. Toarnă compoziția în tavă și niveleaz-o. Coace 40–45 de minute, până trece testul cu scobitoarea — aceasta trebuie să iasă curată. Dacă suprafața se rumenește prea rapid, acoper-o cu folie de aluminiu în ultimele 10 minute.

Pasul 4 — Răcirea. Scoate prăjitura pe un grătar și las-o să se răcească complet înainte de a o tăia. Caldă, se poate sfărâma — răcită complet, se taie frumos și feliile rămân întregi.

Variante și personalizări

Rețeta este extrem de versatilă. Poți adăuga 50 g de stafide sau merișoare uscate în aluat pentru un plus de dulceață și textură. O glazură simplă din zahăr pudră și zeamă de lămâie aplicată după răcire transformă prăjitura într-un desert de ocazie. Dacă îi place mai puțin dulce, reduci zahărul la 150 g — merele acrișoare completează cu sucul lor.

De ce funcționează această rețetă fără ouă

Ouăle în prăjituri îndeplinesc roluri precise: leagă compoziția, adaugă umiditate și ajută la creștere. În această rețetă, merele rase preiau rolul de liant și sursă de umiditate, apa minerală ajută la aerare, iar praful de copt asigură creșterea. Rezultatul este o prăjitură la fel de bună — și uneori chiar mai moale — decât versiunea clasică.

Concluzie

Prăjitura de post cu mere și nuci demonstrează că postul nu înseamnă privațiune, ci creativitate culinară. Cu ingrediente simple, pe care le ai mereu în cămară, obții un desert generos, parfumat și iubit de toată familia. Tania DAMIAN