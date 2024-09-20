„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
Președintele CCR, Marian Enache, s-a căsătorit la 70 de ani. Ce funcții importante ocupă noua sa soție

Judecătorul Marian Enache (70 de ani), președintele Curții Constituționale, s-a căsătorit în 2023 cu Irina Iuliana Costache (58 de ani), șefa Secției Cardiologie a Spitalulului „Sf. Spiridon” din Iași și prorector al Universitatății de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”

Evenimentul a avut loc în a doua jumătate a anului trecut, iar după căsătorie, judecătorul Marian Enache a cumpărat un apartament de 135.000 de euro, gata mobilat, în centrul Iașului. La semnarea actelor, judecătorul a fost reprezentat prin procură de sora sa, care locuiește în Iași.

Un apropiat al PSD

Parlamentar în trei rânduri, Marian Enache, președintele Curții Constituționale, s-a născut în Iași, în 1954. A fost numit judecător la Curtea Constituțională în 2016, pentru un mandat de nouă ani, cu sprijinul PSD, potrivit sursei citate.

Atât Marian Enache cât și Iuliana Costache au mai fost căsătoriți.

Judecătorul a divorțat de fosta sa soție, Mariana, în urmă cu circa zece ani.

Iuliana Costache a avut anterior un mariaj în urma căruia a rezultat un fiu (Dan Alexandru , 28 de ani).

Mama și fiul conduc împreună o afacere în domeniul medical, cu sediul într-un imobil din Copou, o firmă cu o cifră de afaceri de 203.502 lei și un profit net de 83.836 lei în 2023.

