Președintele CCR, Marian Enache, s-a căsătorit la 70 de ani. Ce funcții importante ocupă noua sa soție

Judecătorul Marian Enache (70 de ani), președintele Curții Constituționale, s-a căsătorit în 2023 cu Irina Iuliana Costache (58 de ani), șefa Secției Cardiologie a Spitalulului „Sf. Spiridon” din Iași și prorector al Universitatății de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”

Evenimentul a avut loc în a doua jumătate a anului trecut, iar după căsătorie, judecătorul Marian Enache a cumpărat un apartament de 135.000 de euro, gata mobilat, în centrul Iașului. La semnarea actelor, judecătorul a fost reprezentat prin procură de sora sa, care locuiește în Iași.

Un apropiat al PSD

Parlamentar în trei rânduri, Marian Enache, președintele Curții Constituționale, s-a născut în Iași, în 1954. A fost numit judecător la Curtea Constituțională în 2016, pentru un mandat de nouă ani, cu sprijinul PSD, potrivit sursei citate.