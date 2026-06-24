Președintele Israelului va participa, la Iași, la ceremonia de reînhumare a 22 de victime ale Pogromului

* „Președintele își va începe vizita în orașul Iași, unde va participa la o ceremonie de stat care marchează 85 de ani de la pogromul de la Iași, unul dintre cele mai grave masacre ale evreimii române din timpul Holocaustului, în care mii de evrei au fost uciși. Ceremonia va avea loc la cimitirul evreiesc al orașului, unde multe dintre victimele pogromului zac într-o groapă comună”, informează portalul oficial al Guvernului israelian

România se pregătește să primească una dintre cele mai importante vizite oficiale ale anului. Președintele Statului Israel, Isaac Herzog, va efectua în perioada 28-29 iunie 2026 o vizită de stat în România, la invitația președintelui Nicușor Dan, într-un moment cu o profundă încărcătură istorică și simbolică.

Potrivit anunțului publicat pe portalul oficial al Guvernului israelian, prima oprire a șefului statului israelian va fi la Iași, orașul marcat de una dintre cele mai tragice pagini din istoria Holocaustului din România.

Vizita va coincide cu comemorarea a 85 de ani de la Pogromul de la Iași, unul dintre cele mai grave masacre împotriva populației evreiești din Europa în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Mii de evrei au fost uciși în zilele sângeroase din iunie 1941, eveniment care a rămas una dintre cele mai întunecate file ale istoriei României.

La Iași, președintele Herzog va participa la o ceremonie oficială organizată la Cimitirul Evreiesc, locul unde se află groapa comună în care au fost înhumate numeroase victime ale pogromului. Un moment deosebit de emoționant al vizitei va fi ceremonia de reînhumare a 22 de victime ale masacrului, ale căror rămășițe au fost identificate recent de specialiști.

Programul vizitei include și deplasări la obiective memoriale dedicate Holocaustului și istoriei comunității evreiești din Iași, precum și o vizită la muzeul dedicat memoriei victimelor.

După etapa de la Iași, președintele Israelului se va deplasa la București, unde va fi primit cu onoruri militare la Palatul Cotroceni. În cadrul vizitei oficiale sunt programate întrevederi cu președintele Nicușor Dan și cu reprezentanți ai autorităților române.

Unul dintre cele mai importante momente ale deplasării va fi discursul pe care Isaac Herzog îl va susține în plenul Parlamentului României, un gest cu puternică semnificație diplomatică și istorică. De asemenea, liderul israelian va avea întâlniri cu reprezentanții comunității evreiești din România.

Vizita are loc pe fondul relațiilor excelente dintre România și Israel și al angajamentului comun al celor două state pentru păstrarea memoriei Holocaustului și promovarea educației istorice privind tragediile secolului trecut.

Autoritățile israeliene subliniază că deplasarea urmărește consolidarea cooperării bilaterale în domenii precum securitatea, economia, educația, cercetarea și cultura, dar și reafirmarea legăturilor istorice dintre cele două țări.

Pentru Iași, prezența președintelui Israelului reprezintă un moment cu o încărcătură aparte. La 85 de ani de la Pogromul care a zguduit orașul și întreaga Europă, comemorarea victimelor va avea loc în prezența celui mai înalt reprezentant al statului israelian, într-un gest de memorie, respect și reconciliere istorică. Carmen DEACONU