Președintele României, rugat să vină la Iași

* apel emoționant către președintele Nicușor Dan: Rabinul șef al comunității românești din Israel îi cere să fie prezent la comemorarea Pogromului de la Iași

La 85 de ani de la una dintre cele mai întunecate tragedii din istoria României, rabinul șef al comunității românești din Israel, Josef Wasserman, i-a adresat o scrisoare deschisă președintelui României, făcând un apel solemn pentru participarea acestuia la manifestările comemorative organizate la Iași.

Mesajul transmis șefului statului are o puternică încărcătură simbolică și morală. În scrisoare, Josef Wasserman își exprimă speranța că președintele va fi prezent la cele două momente centrale ale comemorării: Marșul Vieții și ceremonia oficială dedicată victimelor Pogromului de la Iași, una dintre cele mai grave atrocități antievreiești petrecute pe teritoriul României în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Rabinul subliniază că prezența președintelui României alături de președintele Israelului la Iași ar avea o semnificație care depășește cadrul unei simple ceremonii oficiale. În opinia sa, imaginea celor doi șefi de stat participând împreună la comemorare ar transmite un mesaj puternic despre asumarea trecutului, combaterea antisemitismului și apărarea valorilor democratice într-o perioadă marcată de tensiuni și extremism în multe zone ale lumii.

Potrivit lui Wasserman, deși întâlnirile diplomatice și discuțiile oficiale au importanța lor, istoria va reține în mod special gesturile de memorie și respect față de victimele unor tragedii colective. Din această perspectivă, comemorarea de la Iași reprezintă nu doar un act de aducere aminte, ci și o lecție pentru generațiile viitoare despre consecințele urii, intoleranței și discriminării.

Pogromul de la Iași rămâne una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei României. În iunie 1941, mii de evrei au fost uciși în oraș și în celebrele „trenuri ale morții”, într-o succesiune de acte de violență care au șocat lumea și care continuă să fie studiate ca simbol al Holocaustului din România.

La 85 de ani de la acele evenimente, apelul lansat de Josef Wasserman readuce în prim-plan responsabilitatea memoriei istorice și importanța participării liderilor politici la momentele care definesc relația unei națiuni cu propriul trecut. Carmen DEACONU