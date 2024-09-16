„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
Prefectul de Botoșani, care a păzit intrarea în cimitir pe vremea epidemiei de COVID 19, a fost repus în funcție

Prefectul de Botoșani, care a păzit intrarea în cimitir pe vremea epidemiei de COVID 19, a fost repus în funcție

Prefectul de Botoșani, care a păzit intrarea în cimitir pe vremea epidemiei de COVID 19, a fost repus în funcție

Noul jupân al liberalilor din Botoșani, afaceristul Valeriu Eftimie, ales pe 9 iunie 2024 președinte al Consiliului Județean Botoșani, și-a umflat mușchii și a impus ca prefect al județului un personaj care s-a remarcat în perioada epidemiei de COVID prin faptul că păzea poarta cimitirului în noaptea de Înviere.

După modeul Iohannis, adică „guvernul meu”, noul jupân al PNL Botoșani, Valeriu Eftimie, a cerut schimbarea liberalului Sorin Cornilă. Ieri, premierul Marcel Ciolacu l-a demis pe Sorin Cornilă și în locul acestuia a fost numit Dan Nechifor, care a mai ocupat această funcție în cabinetul Orban și Cîțu. Acesta s-a remarcat în perioada epidemiei de COVID 19 prin faptul că păzea, în 2020, împreună cu șeful poliției și al jandarmeriei, poarta cimitirului din Botoșani în noaptea de Înviere.

Dan Nechifor: „Am fost şi pe la cimitir şi…se respectă restricţiile”

„Prefectul judeţului, Dan Nechifor, alături de şefii structurilor locale ale Ministerului Afacerilor Interne, a verificat modul în care se respectă restricţiile impuse de starea de urgenţă în noaptea de Înviere”, scria, la acea vreme, Monitorul de Botoșani. Acesta s-a declarat mulţumit, „atât cât poate fi mulţumit un creştin care şi-ar fi dorit să fie în noaptea aceasta la Biserică, pentru a asista la cea mai importantă slujbă a creştinătăţii”. „Am făcut un traseu destul de lung. Am fost şi pe la cimitir, la Eternitatea, şi la Biserica Sfântul Ilie şi se respectă restricţiile. S-a înţeles că pe lângă însemnătatea acestei seri, dorim ca oamenii să fie protejaţi şi să nu le punem sub nici o formă în pericol sănătatea. Trăim vremuri dificile, însă, numai împreună le putem depăşi. Hristos a înviat!”, a spus prefectul Dan Nechifor, în noaptea de Înviere din 2020.

Publicat: 13 sept. 2024, 14:27, de Ion Teleanu, în POLITICĂ

