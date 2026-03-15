Premieră medicală absolută la Iași. Bebeluș de doar 7 luni, salvat printr-o intervenție neurovasculară unică în România

Iașul intră din nou în istoria medicinei românești printr-o performanță care până nu demult părea imposibilă. În laboratorul ultramodern de neuroradiologie intervențională al Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, medicii au realizat prima intervenție neurovasculară de acest tip din România la un bebeluș de doar șapte luni.

Este o reușită medicală spectaculoasă care arată că, atunci când tehnologia de ultimă generație se întâlnește cu experiența și curajul medicilor, chiar și cele mai fragile vieți pot fi salvate.

Intervenția a fost realizată într-un caz de patologie neurovasculară pediatrică, unul dintre cele mai dificile domenii ale medicinei moderne, mai ales atunci când pacientul este un copil sub un an.

Bebelușul suferea de o fistulă cerebrală, o malformație rară și extrem de periculoasă care poate pune viața în pericol în orice moment. Procedura a necesitat un cateterism neurovascular extrem de delicat, realizat prin vase de sânge extrem de fine, precum și utilizarea unor dispozitive medicale speciale, create pentru astfel de intervenții complexe.

Cu o precizie milimetrică, medicii au reușit să introducă implanturi neurovasculare și să închidă complet fistula, salvând astfel viața copilului.

Tehnologia care face diferența

Succesul intervenției a fost posibil datorită laboratorului de neuroradiologie intervențională de ultimă generație din cadrul spitalului ieșean, considerat unul dintre cele mai moderne din România.

Această infrastructură medicală permite tratamentul unor patologii extrem de complexe fără intervenții chirurgicale clasice, prin proceduri minim invazive realizate direct în interiorul vaselor de sânge.

Realizarea unei astfel de proceduri la un copil de doar șapte luni reprezintă o premieră națională și consolidează poziția Iașului ca unul dintre cele mai importante centre de excelență medicală din România.

„Dumnezeu a lucrat prin mâinile medicilor”

Pentru părinții micuțului Daniel, intervenția a fost un adevărat miracol. Tatăl copilului, Fănică Boicu, a vorbit cu emoție despre lunile de luptă și speranță petrecute în spital: „Aici, la Iași, Dumnezeu a lucrat prin mâinile medicilor. Dorim să-i mulțumim, în primul rând, lui Dumnezeu și să ne arătăm recunoștința față de echipele medicale, precum și față de domnul doctor Nicolae Dobrin, care a realizat această intervenție. De asemenea, dorim să îi mulțumim doamnei doctor Lavinia Ionescu, care, pe tot parcursul celor patru luni și jumătate de spitalizare în terapie intensivă, a avut o răbdare extraordinară și un interes deosebit pentru copilul nostru.”

Managerul Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, profesorul Lucian Eva, a subliniat importanța acestei reușite medicale.

„Este o intervenție unică în România, mai ales la o asemenea vârstă. Demonstrează capacitatea sistemului de sănătate din România de a salva viețile copiilor noștri. Este dovada faptului că investițiile făcute cu responsabilitate în sistemul medical pot salva vieți”.

O intervenție extrem de dificilă

Medicul neurochirurg Nicolae Dobrin, cel care a realizat intervenția, a explicat cât de complex a fost cazul: „Patologia neurovasculară la copil, mai ales la nou-născut sau la copilul sub un an, este una dintre cele mai dificile zone de abordat atât din punct de vedere neurovascular, cât și anestezic. Cateterismul a fost dificil, însă a fost realizat cu succes și am reușit să plasăm implanturile neurovasculare necesare pentru închiderea fistulei”.

După intervenția neurochirurgicală, micuțul Daniel a fost monitorizat în secția de terapie intensivă a Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași. Carmen DEACONU