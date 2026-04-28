Premieră națională la Iași: UAIC lansează prima Asociație Sportivă Universitară din România

Din 24 aprilie 2026, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” face un pas pe care nicio altă instituție de învățământ superior din România nu a avut curajul să-l facă până acum: înființează prima Asociație Sportivă Universitară autentică, recunoscută oficial la nivel național.

Nu este doar o structură administrativă. Este începutul unei noi filozofii: aceea în care sportul nu mai este o activitate marginală, ci devine parte integrantă din identitatea universitară.

Ani la rând, studenții UAIC au adus medalii, titluri și recunoaștere, fără ca în spate să existe o infrastructură coerentă dedicată sportului universitar. Aur la atletism, podiumuri la șah, rezultate solide la judo – toate acestea au construit o tradiție reală, dar insuficient susținută.

Noua asociație vine să schimbe radical această situație: transformă performanța din excepție în regulă, din efort individual în strategie instituțională.

Mesajul este direct și fără echivoc: sportul nu mai este „extra”, nu mai este opțional, nu mai este periferic. Devine un pilon de dezvoltare personală, la fel de important ca educația și cercetarea.

Elevii și studenții UAIC vor avea acces la un cadru organizat, constant și susținut, în care mișcarea, competiția și performanța devin parte din parcursul lor zilnic.

Burse, premii și sprijin real – nu doar promisiuni

Pentru prima dată, performanța sportivă este susținută concret: burse dedicate, premii pentru rezultate, sprijin financiar pentru participarea la competiții.

Este o schimbare de paradigmă: studenții nu mai sunt puși în situația de a alege între sport și studii. Pot excela în ambele direcții, cu susținerea universității.

Asociația nu se oprește la nivel universitar. Vizează integrarea într-un ecosistem mai larg, prin colaborări cu cluburi sportive profesioniste.

Asta înseamnă acces real la performanță de top, șanse concrete pentru tinerii talentați și o deschidere către competiții dincolo de mediul academic.

Noua structură acoperă un spectru larg de activități, de la atletism, fotbal, baschet sau volei, până la arte marțiale, fitness și sporturi moderne aflate în plină ascensiune.

Este o abordare care reflectă realitatea actuală: sportul universitar nu mai este rigid, ci adaptat noilor generații. Carmen DEACONU