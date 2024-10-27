Premiile „Directorul Anului”. Excelența în educație, aplaudată pe scena națională Județul Iași

Într-o atmosferă de eleganță și emoție, Gala Directorilor Anului 2024 a adus în prim-plan performanțele remarcabile ale liderilor din educația românească. Pentru al doilea an consecutiv, titlul de „Directorul Anului” a fost câștigat de un reprezentant al județului Iași: Daniela Claudia Orășanu, directoarea Colegiului Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani. În cadrul aceleași ediții, un alt premiu notabil – „Directorul Anului pentru Egalitate de Șanse” – i-a fost acordat Anei Maria Chelaru, directoarea Liceului Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii, subliniind contribuția deosebită a Iașului în domeniul educației.

Ceremonia de decernare a avut loc la finele săptămânii trecute, la Opera Națională din București, unde au fost acordate distincții pentru categoriile Inovare, Antreprenoriat și Egalitate de Șanse, alături de marele premiu – Directorul Anului. La această ediție, patru dintre cele mai importante premii au fost obținute de directori care au reușit să aducă schimbări semnificative în școlile lor.

Aflată de aproape un deceniu la conducerea Colegiului Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Daniela Orășanu a devenit un model de leadership educațional prin reducerea masivă a absenteismului, creșterea ratei de promovare la Bacalaureat și implementarea tehnologiei moderne în clasă. De la imprimante 3D și echipamente de realitate virtuală, până la platforme digitale care facilitează procesul de învățare, școala sa este un exemplu de excelență și modernizare. Această evoluție nu ar fi fost posibilă fără o colaborare strânsă între profesori, elevi, părinți și comunitate, după cum subliniază însăși laureata. „Este o recunoaștere a muncii de echipă din Colegiul Unirea. Îmi doresc ca prin acest premiu să arătăm valoarea liceelor tehnologice și potențialul pe care acestea îl au în a pregăti tinerii”, a declarat Daniela Orășanu.

La rândul său, Ana Maria Chelaru, directoarea Liceului Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii, a adus o schimbare profundă în școala sa, obținând titlul de „Directorul Anului pentru Egalitate de Șanse”. Datorită inițiativelor sale, școala a devenit un loc primitor pentru elevii din toate mediile sociale. Transformările realizate de aceasta includ crearea unui spațiu de învățare modern, reamenajarea bibliotecii, crearea de colțuri de lectură și integrarea tehnologiei în sala de clasă. „Este un premiu care recunoaște munca echipei noastre și a faptului că zi de zi ne străduim să oferim o educație accesibilă și de calitate pentru toți copiii noștri”, a mărturisit Ana Maria Chelaru. Ea a lansat, de asemenea, proiecte de incluziune cum ar fi „Labirintul Relațiilor în Lumea Autismului” și ateliere destinate elevilor romi și din medii defavorizate, contribuind la dezvoltarea lor socială și academică.

Județul Iași continuă să se remarce prin lideri educaționali de excepție, ocupând prima poziție în ceea ce privește numărul câștigătorilor Galei Premiilor pentru Directorii Anului. Astfel, în anul 2021, directoarea Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, Adina Romanescu, a primit titlul de Directorul Anului 2021, iar directorul Școlii Gimnaziale Speciale din Pașcani, Cătălin Condrea, a obținut premiul Directorul Anului pentru Inovare. La ediția din anul 2022, directoarea Școlii Gimnaziale Popricani, Simona Elena Voinescu, a primit premiul Directorul Anului pentru Antreprenoriat, iar directoarea Școlii Gimnaziale „Elena Cuza”, Georgiana-Livia Antoci, a fost numită Directorul Anului pentru Egalitate de Șanse. Directorul Anului 2023 a fost Raluca Mariana Cozma, de la Școlala Gimnazială „Ion Ghica” din Iași.

Clara DIMA