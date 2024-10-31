Preşedintele Consiliului Judeţean a depus jurământul de credinţă

Preşedintele ales al Consiliului Judeţean (CJ) Vaslui, Ciprian Trifan (PSD), a depus, joi, jurământul de credinţă alături de consilierii aleşi la alegerile locale din luna iunie.

El a anunţat continuarea proiectelor derulate la nivelul judeţului Vaslui şi a dat asigurări că instituţia se va implica în susţinerea investiţiilor în infrastructură, mediu, educaţie, sănătate, digitalizare, asistenţă socială, cultură, activităţi pentru tineret şi sport şi sectorul cultelor. Ciprian Trifan i-a asigurat de sprijin pe primarii din judeţ, indiferent de culoarea lor politică, pe reprezentanţii instituţiilor din subordinea CJ şi pe cei ai aparatului propriu al instituţiei şi a menţionat că îşi doreşte o bună colaborare cu reprezentanţii mediului de afaceri şi cu presa.

"Dezvoltarea judeţului Vaslui reprezintă crezul şi dezideratul cu care mă aflu în faţa dumneavoastră. Vreau să mulţumesc fiecărui vasluian pentru încrederea pe care mi-a acordat-o şi vă asigur că voi fi preşedintele Consiliului Judeţean pentru fiecare locuitor din judeţul Vaslui. Am cele mai bune intenţii şi după două mandate de vicepreşedinte, iată sunt astăzi în faţa dumneavoastră în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean. Emoţiile sunt inerente atunci când pui suflet în ceea ce faci. Mă voi preocupa să avem drumuri mai bune, şcoli mai dotate, să avem cultură şi spiritualitate, să punem în operă strategia judeţului Vaslui. Instituţia pe care o reprezint în calitate de preşedinte este deschisă la dialog şi parteneriat cu principalii poli de dezvoltare din regiune din dorinţa de a dezvolta judeţul dar şi de a face parte din dezvoltarea regională a zonei noastre", a declarat Ciprian Trifan.

Prezent la ceremonia de constituire a noului Consiliu Judeţean, episcopul Huşilor, Ignatie, a vorbit despre necesitatea ca aleşii să-şi poată converti "puterea politică în puterea slujirii oamenilor şi a cetăţii".

"Este păcat să generalizăm faptul că a fi politician coincide cu a fi un personaj aprioric imoral. Dimpotrivă, (...) există şanse ca orice politician să fie apreciat pentru calitatea prestanţei sale morale în slujba oamenilor şi a cetăţii. (...) Orice persoană învestită într-o funcţie publică şi cu atribuţii decizionale capitale pentru comunitatea din care face parte, pentru a fi cu adevărat în slujba semenilor şi a cetăţii, nu în slujba puterii politice, folosită ca mod de căpătuială personală, caută ca binele comun al societăţii şi al oamenilor să prevaleze în faţa intereselor meschine personale şi în faţa diferendelor politice. Oamenii au nevoie să simtă puterea iubirii slujirii pentru o viaţă mai bună şi pentru un climat de armonie mai consistent, nu de răfuieli politice, care să se soldeze cu decizii luate în detrimentul lor", a spus episcopul Ignatie.

Ierarhul a apreciat în mod special implicarea Consiliului Judeţean Vaslui în atribuirea numelui de "Sfânta Muceniţă Chiriachi" Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui. Părintele Ignatie i-a oferit în dar noului preşedinte al Consiliului Judeţean două icoane care întruchipează sfinţii ocrotitori ai Episcopiei Huşilor.

Social-democratul Ciprian Trifan din anul 2016 vicepreşedinte al CJ Vaslui. Din luna septembrie a anului trecut, el a preluat prerogativele de preşedinte al instituţiei după ce Dumitru Buzatu a fost suspendat din funcţie în urma arestării sale preventive pentru luare de mită. Ciprian Trifan este de profesie economist. Este membru PSD din anul 1998 şi a deţinut mai multe funcţii în partid, printre care cea de preşedinte al organizaţiei de tineret şi cea de trezorier al organizaţiei municipale Vaslui. Din anul 2010, este secretar executiv al Organizaţiei Judeţene a PSD Vaslui.

La alegerile locale din luna iunie, el a obţinut un scor de 45,72%, fiind votat de 68.704 alegători. Pe locul al doilea, la o distanţă considerabilă, s-a clasat candidatul PNL, Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătăţii, care a reuşit să ia 25,57% dintre voturile valabil exprimate, fiind votat de 38.421 de vasluieni. Locul al treilea a revenit candidatului AUR, Sorin-Sergiu Chelmu, care a primit 12,69% dintre voturi, iar pe locul al patrulea s-a clasat candidatul ADU, Mihai Botez, preşedinte al USR Vaslui, cu un scor de 11,33%.