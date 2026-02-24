* la Iași, motorina standard se vinde astăzi, 24 februarie, cu prețuri cuprinse între 8,12 lei/litru (în stația Socar de pe Splai Bahlui) și 8.27 lei/litru (în unele stații OMV, iar benzina standard costă între 7,82 lei/litru (stația Socar Splai) și 7,98 lei/litru (stația OMV Târgu Frumos)

Preţurile carburanţilor continuă să crească în România, tendinţă accentuată, în opinia specialiştilor, de mărirea accizelor la începutul anului, majorarea preţului ţiţeiului pe pieţele internaţionale, şi creşterea cererii în regiune, după avarierea conductei Drujba, care transportă petrol din Rusia către Ungaria şi Slovacia.

Majorările din acest an ale preţurilor internaţionale ale ţiţeiului nu au fost reflectate integral în tarifele de la pompă din România, acestea crescând cu 8,5% în cazul motorinei, dar creşterea provenită din exterior a fost de numai 5%, restul fiind determinat de creşterea accizei de la începutul anului. La benzină, ajustarea reală a fost şi mai mică.

Potrivit unei analize a Asociaţiei Energia Inteligentă, motorina ar putea ajunge să coste chiar şi 8 lei şi 50 de bani în perioada următoare, dacă presiunile regionale şi evoluţia cotaţiei internaţionale a petrolului se menţin.

Prețurile înregistrate astăzi în principalele stații din Iași

8,12 lei/l motorină – 7,82 lei/l benzină - Socar (Str. Splai Bahlui)

8,13 – 7,85 - Lukoil (str. Morilor Splaiul Bahlui)

8,13 – 7,85 - Lukoil (str. Sf. Lazăr)

8,13 – 7,85 - Lukoil (sos. Păcurari)

8,13 – 7,85 - Lukoil (str. Calea Chișinăului)

8,13 – 7,85 - Lukoil (str. Socola)

8,13 – 7,86 - Lukoil Podu Iloaiei

8,13 – 7,87 - Lukoil Războieni

8,13 – 7,87 - Lukoil Târgu Frumos

8,19 – 7,89 - Socar (Bd. Poitiers)

8,20 – 7,90 - Petrom (B-dul Nicolae Iorga)

8,20 – 7,90 - Petrom (str. Colonel Langa)

8,20 – 7,90 - Petrom (Calea Chișinăului)

8,20 – 7,90 - Petrom (Sos. Păcurari)

8,20 - 7,90 – Petrom (Pașcani)

8,20 – 7,92 - Petrom Târgu Frumos

8,20 - 7,92 – Petrom Scobinți

8,22 – 7,92 - Petrom (Sos. Sărărie)

8,22 – 7,92 - Petrom (str. Tabacului)

8,20 – 7,90 - Rompetrol (Str. Niceman)

8,20 – 7,90 - Rompetrol (B-dul. Primăverii)

8,20 – 7,96 - Rompetrol Pașcani

8,21 – 7,90 - Rompetrol (Str. Bucium)

8,21 – 7,90 - Mol (Şoseaua Bucium)

8,21 – 7,90 - Mol (Str. Păcurari)

8,21 – 7,90 - Mol (Intersectia Silvestru-Pod de Piatră)

8,21 – 7,90 - Mol (sos Nicolina)

8,26 – 7,96 - OMV (Str. Păcurari)

8,27 – 7,96 - OMV (Str. Nicolina)

8,27 – 7,96 - OMV (Sos. Bucium)

8,27 – 7,96 - Mol (Miroslava, șoseaua Industriilor)

8,27 – 7,98 - OMV Târgu Frumos.

Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară (top 5 orașe după număr de locuitori)

București - 7.82 – 8,12 - 3.84

Cluj Napoca - 7.79 – 9,09 - 3.94

Timișoara – 7,81 – 8,12 - 3.84

Iași – 7,82 – 8,12 - 3.99

Constanța - 7.84 – 8,10 - 3.97.