* o nouă majorare de preț în benzinăriile ieșene, astăzi, 30 ianuarie * este a noua modificare de preț a carburanților din această lună – au fost opt scumpiri și o ieftinire.

Prețul carburanților a urcat din nou astăzi, 30 ianuarie, în benzinăriile ieșene.

La Iași, motorina standard se vinde cu prețuri între 7,97 lei/litru (în unele stații din rețeaua Lukoil) și 8.10 lei/litru (stațiile OMV, Rompetrol și Mol), iar benzina standard costă între 7,71 lei/litru (stații Lukoil) și 7,81 lei/litru (stația OMV Târgu Frumos).

Prețurile variau ușor în județ, însă tendința este clar ascendentă.

Prețurile înregistrate astăzi în principalele stații din Iași:

7.97 lei/l motorină – 7,71 lei/l benzină - Lukoil (str. Morilor Splaiul Bahlui)

7,97 – 7,71 - Lukoil (str. Sf. Lazăr)

7,97 – 7,71 - Lukoil (sos. Păcurari)

7,97 – 7,71 - Lukoil (str. Calea Chișinăului)

7,97 – 7,71 - Lukoil (str. Socola)

7,97 – 7,72 - Lukoil Podu Iloaiei

7,97 – 7,73 - Lukoil Războieni

7,97 – 7,73 - Lukoil Târgu Frumos

8,01 – 7,71 - Socar (Str. Splai Bahlui)

8,03 – 7,73 - Petrom (B-dul Nicolae Iorga)

8,03 – 7,73 - Petrom (str. Colonel Langa)

8,03 – 7,73 - Petrom (Calea Chișinăului)

8,03 – 7,73 - Petrom (Sos. Păcurari)

8,03 – 7,75 - Petrom Târgu Frumos

8,03 - 7,75 – Petrom Scobinți

8,04 – 7,74 - Socar (Bd. Poitiers)

8,04 – 7,76 - Rompetrol (Str. Niceman)

8,04 – 7,76 - Rompetrol (B-dul. Primăverii)

8,05 – 7,76- Rompetrol (Str. Bucium)

8,05 – 7,75 - Petrom (Sos. Sărărie)

8,05 – 7,75 - Petrom (str. Tabacului)

8,09 – 7,79 - OMV (Str. Păcurari)

8,10 – 7,79 - Rompetrol Pașcani

8,10 – 7,79- OMV (Str. Nicolina)

8,10 – 7,79- OMV (Sos. Bucium)

8,10 – 7,79- Mol (Miroslava, șoseaua Industriilor)

8,10 – 7,79- Mol (Şoseaua Bucium)

8,10 – 7,79- Mol (Str. Păcurari)

8,10 – 7,79- Mol (Intersectia Silvestru-Pod de Piatră)

8,10 – 7,79- Mol (sos Nicolina)

8,10 – 7,81 - OMV Târgu Frumos.

Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară (top 5 orașe după număr de locuitori)

București - 7.68 - 7.96 - 3.84

Cluj Napoca - 7.69 - 7.89 - 3.94

Timișoara - 7.69 - 7.97 - 3.84

Iași - 7.71 - 7.97 - 3.99

Constanța - 7.71 - 7.74 - 3.97

Prețul carburanților ar putea crește spectaculos în lunile următoare

România se află din nou în fața unei posibile crize la pompă, iar șoferii ar trebui să își facă calculele pentru buzunar. Potrivit președintelui Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, prețul carburanților ar putea crește spectaculos în lunile următoare, motorina fiind în prima linie a scumpirilor. „Pe fondul tensiunilor geopolitice din Europa de Est și a incertitudinii globale, prețurile pot urca între 0,5 și 4,5 lei pe litru, în funcție de gravitatea unei crize regionale. Motorina este mult mai expusă decât benzina, datorită dependenței mari de importuri și a rolului său strategic în transport, agricultură și industrie”, avertizează specialistul.

Analizele arată că chiar și o criză moderată poate lovi rapid buzunarul șoferilor: benzina ar putea crește cu 0,50 – 1,25 lei pe litru, iar motorina cu 0,60 – 1,50 lei/litru. Situația se agravează însă dacă apar blocaje logistice, perturbări în zona Mării Negre sau limitări la export: scumpirile s-ar putea transforma în salturi dramatice de 1,25 – 2,25 lei/litru la benzină și 1,75 – 3 lei/litru la motorină.

În scenariul extrem – izbucnirea unui conflict extins, embargouri largi sau criză energetică simultană în regiune – motorina ar putea depăși 10 lei/litru și, în condiții catastrofale, chiar să atingă 12 lei/litru, în timp ce benzina ar urca cu 2 – 3,25 lei/litru.

Chisăliță explică că România nu se află izolată: prețurile depind și de rafinăriile din Bulgaria și Grecia, ambele expuse tensiunilor din zona Mării Negre. Studiile recente arată că motorina este cu 40-80% mai sensibilă decât benzina la șocuri externe. Având în vedere prețurile actuale – 7,74 lei/litru la benzină și 8,0 lei/litru la motorină – se conturează trei scenarii: minim realist (+0,5 – +1,2 lei/litru), impact mediu (+1,2 – +2,5 lei/litru) și impact sever (+3 – +4,5 lei/litru), cu efecte resimțite imediat la pompă.