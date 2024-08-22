Prețul pământului atinge valori uriașe. Un ieșean vinde un teren arabil cu 11,36 milioane de euro!

* în comunele din județul Iași, terenurile din categoria „arabil” se vând cu sume cuprinse între 1.867 de euo pe hectar și ajung să depășească 1.000.000 de euro hectarul, la periferia municipiului reședință de județ * cele mai scumpe terenuri în extravilan sunt cele care se pretează construcției de locuințe sau obiective industriale, comerciale * la Miroslava, un proprietar își vinde cei 1.100 metri pătrați, teren agricol aflat în extravilanul localității, cu 79.600 lei, iar un altul a scos la vânzare o suprafață agricolă de 1,612 ha pentru 895.482 lei

Explozia prețurilor din ultimii ani nu putea ocoli sectorul agricol. De fapt, sectorul agro-imobiliar, căci multe dintre terenurile scoase la vânzare în zonele de la periferia orașelor, deși sunt încaderate în categoria „arabil”, se vând chiar și cu câteva milioane de euro pe hectar!

Uniunea Europeană a adoptat recent chiar și o metodologie prin care se stabilește prețul unui hectar de teren în țările membre. Astfel, calculele indică faptul că, în România, în anul 2022, prețul mediu al unui hectar de teren arabil era de 39.704 lei.

De fapt, în România, prețul terenurilor arabile și al pășunilor diferă de la un județ la altul, fiind influențat de poziționarea geografică și de mulți alți factori.

Institutul Național de Statistică susține că prețul mediu al unui teren este suma ce reflectă valoarea unui hectar agricol pe parcursul unui an calendaristic. Această valoare poate să fluctueze în funcție de mai mulți factori, printre care calitatea solului, climă sisteme de irigații și multe altele.

Zona de Nord-Est rămâne cea mai ieftină în privința prețului terenurilor agricole.

La Iași, de exemplu, în comuna Țuțora, un hectar de teren arabil se vinde și cu 9.300 lei (1.867 euro), la Comarna se vinde cu 15.000 de lei (3.000 de euro), dar poate ajunge și la câteva milioane de euro!

De pildă, un ieșean a scos la vânzare, luna trecută, un teren arabil în extravilanul municipiului reședință de județ și solicită 11,36 milioane de euro. De fapt, omul solicită 100 de euro/metru pătrat, iar cum suprafața totală, formată din două tarlale, este de 11,36 hectare, prețul total a fost stabilit - și avizat de Direcția Agricolă, la 56,63 milioane lei, reprezentând 11,36 milioane euro!

La Miroslava, un proprietar își vinde cei 1.100 metri pătrați, teren agricol aflat în extravilanul localității, cu 79.600 lei, iar un altul a scos la vânzare o suprafață agricolă de 1,612 ha pentru 895.482 lei.

La Ciurea, o altă persoană vinde 6.900 metri pătrați pentru 172.112 lei, la Rediu – 512 mp pășune pentru 224.400 lei, Aroneanu – 750 mp arabil pentru 86.280 lei, Schitu Duca – 900 mp pentru 21.000 lei, Podu Iloaiei – 7.500 mp teren agricol extravilan pentru 22.500 lei.

La Țigănași, o altă persoană vinde 0,5 ha pentru 10.000 lei, Movileni – 1,67 ha pentru 56.917 lei, Valea Seacă – 2.480 mp pentru 4.000 lei, Pașcani – 0,35 ha cu 5.000 lei, Comarna – 1 ha cu 15.000 lei, Lungani – 3.700 mp pentru 20.000 lei, Dumești – 1 ha cu 50.000 lei, Șipote – 0,52 ha cu 10.450 lei, Dobrovăț - 1,5 ha cu 18.750 lei, Răducăneni – 1 ha pentru 35.337 lei, Roșcani – 0,6 ha cu 12.000 lei, Hârlău – 0,45 ha cu 9.200 lei, Hărmănești – 2,2 ha cu 20.000 lei, Butea – 0,57 ha cu 15.000 lei, Tătăruși – 0,22 ha cu 7.350 lei, Mogoșești – 0,25 ha cu 2.500 lei, Miroslovești – 0,38 ha cu 4.000 lei, Al.I.Cuza – 0,6 ha cu 15.000 lei, Heleșteni – 0,79 ha cu 12.000 lei, Victoria – 0,82 ha cu 23.000 lei, Plugari – 0,43 ha cu 14.300 lei, Ceplenița – 0,62 ha cu 15.500 lei, Deleni – 1 ha cu 17.430 lei, Costuleni – 0,54 ha cu 20.000 lei, Românești – 0,54 ha cu 5.000 lei.

La nivel național, în județele din vestul țării, un hectar de teren arabil costă în jur de 10.000 de euro, în Oltenia, doritorii plătesc peste 10.000 de euro/ha și ceva mai puțin în Muntenia și în centrul țării.

La nivelul Uniunii Europene, cea mai scumpă tranzacție de teren agricol s-a înregistrat în Malta , unde 1 ha s-a vândut cu 233.230 de euro, iar în Luxemburg, 1 ha de pășune a fost cumpărat cu 46.305 euro.

