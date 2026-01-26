Prețurile la carburanți explodează! Mii de șoferi, prizonieri ai creșterii accizelor!

De la 1 ianuarie, când accizele au fost majorate în cadrul unui pachet guvernamental menit să salveze economia națională, Iașul s-a transformat într-un adevărat câmp de luptă al prețurilor. Motorina a ajuns ieri la un preț uimitor de 8 lei/litru în majoritatea stațiilor, iar șoferii nu mai știu cum să-și alimenteze mașinile fără să simtă că își dau ultimii bani din buzunar!

Dezastru total! Motorina a devenit parcă mai scumpă decât oricând în ultimii ani! Ieri, în unele benzinării din Iași, litrul de motorină ajungea la un preț de 8,01 lei, iar majoritatea stațiilor de alimentare se apropiau vertiginos de acest prag psihologic. Șoferii, care deja își făceau calcule înainte de fiecare drum, acum sunt nevoiți să își taie din bugetul zilnic pentru a mai putea pune carburant în rezervor.

Doar câteva benzinării mai oferă o rază de speranță, dar și acelea sunt la un pas de a ridica prețul în orice moment. La Socar, Petrom și Lukoil, încă mai poți găsi motorină sub 8 lei/litru, dar aceasta pare să fie ultima oază de normalitate într-un peisaj dominat de prețuri apocaliptice. La Socar, prețul ajunge la 7,92 lei/l, în timp ce la Petrom și Lukoil costurile sunt puțin mai mari – 7,94 și 7,95 lei/litru.

Cum am ajuns aici? În timp ce europenii trăiesc cu teama de o criză energetică care le pune sub semnul întrebării viitorul, românii se confruntă cu o realitate cruntă – taxele și accizele impuse de Guvern sunt lovituri directe asupra bugetului familiilor.

De fapt, România este una dintre țările care a înregistrat cele mai mari creșteri ale prețurilor la combustibili în Uniunea Europeană! Cu fiecare alimentare, șoferii simt pe pielea lor presiunea unui stat care, de parcă nu ar fi fost destule taxele, vrea să adâncească prăpastia economică.

Și benzina nu face excepție! Dacă ai crezut că măcar la benzină vei plăti mai puțin, te înșeli amarnic! La Socar, încă se mai găsește benzina la 7,68 lei/l, dar la Mol, Rompetrol și OMV, prețul este deja mult mai mare, ajungând la 7,76 lei/l.

Cert este că șoferii ieșeni sunt cei care pierd cel mai mult, simțind cum taxele și accizele au transformat fiecare litru de combustibil într-un lux. Ce se va întâmpla dacă prețurile vor continua să crească? Poate că soluția este să renunțăm la mașină și să ne mutăm cu toții în transportul în comun, la prețuri care nu sunt chiar atât de diferite de cele ale combustibilului. Daniel BACIU