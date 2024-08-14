Prezumtivul hoţ de motorină a fost achitat. Nu s-a potrivit ADN-ul

Procesul a fost destul de lung, aproape doi ani, dar şi miza pe măsură. P.K. şi L.C. sunt administorii au două societăţi comerciale ce-şi au sediile, dar şi punctele de lucru, într-un sat de lângă Hârlău. Obiectul de activitate este agricultura, o fac mecanizat, folosesc combinele agricole, utilaje ce consumă cantităţi impresionante de motorină.

Florinel I. e fiul unui concurent al celor doi, doar că bătrânul e concentrat mai mult pe lucernă. Şi nici aparatul de balotat nu merge cu aer.

În dimineaţa de 28 iunie 2022, P.K. şi L.C. au constatat că se umblase la rezervoarele combinelor ce se aflau parcate la cinci metri una de alta şi că lipseau aproximativ 700 litri de motorină. Pagubă enormă, aşa că au sesizat poliţia. Dar, până să apară agenţii, fermierii au început propriile investigaţii. Aşa au aflat că, în cursul nopţii, fusese văzută în zonă o autoutilitară de culoare neagră, despre care se ştia că ar aparţine lui Florinel. Tânărul a devenit principalul bănuit de comiterea furtului.

Asta li s-a spus şi poliţiştilor, care au izbutit să obţină un mandat de percheziţie domiciliară. Au efectuat-o şi bănuielile au sporit. În caroseria autoutilitarei erau urme recente de motorină, iar în grădina din spatele locuinţei au fost găsite cinci bidoane cu capacitatea de circa 60 litri şi cinci bidoane cu capacitatea de circa 20 litri, cu urme proaspete de motorină. În curtea locuinţei au fost descoperite patru bazine cu capacitatea de câte 1.000 litri fiecare, dintre care trei erau pline cu combustibil, iar al patrulea conţinea cantitatea de 800 litri de motorină. Pe unul din aceste bazine au fost identificate două segmente de furtun de culoare verde, inelat (spiralat), care se potriveau perfect cu cele de la locul furtului. Florinel devenise suspect, i s-a deschis dosar penal şi a fost trimis în judecată. Condamnarea părea iminentă...

„În cauză nu este înfrânt principiul in dubio pro reo”

N-a fost aşa, inculpatul a primit ajutor din trei direcţii. Mai întâi, un alibi greu de contrat de către procurori. Florinel petrecuse toată noaptea respectivă la balotat lucerna, fiind ajutat de un unchi de-al său, omul depunând mărturie în acest sens. Apoi, urmele de adidaşi găsite de criminalşti la faţa locului. Se potriveau unei perechi de încălţăminte numărul 40. Ori acuzatul poartă 43.

În fine, decisivă s-a dovedit proba de ADN găsită pe fragmentul de furtun abandonat lângă una din combine. Legiştii au stabilit că nu seamănă deloc cu proba ce i se recoltase lui Florinel. Ca amănunt, şi el relevant, autoutilitara văzută de martor era probabil alta. Cea a lui Florinel avea motorul scos.

Toate aceste elemente au dus la achitarea inculpatului. În motivarea sentinţei de marţi, 13 august a.c., instanţa a conchis că „în cauză nu este înfrânt principiul in dubio pro reo referitor la săvârşirea acesteia de către inculpat”. Claudiu CONSTANTIN