Prima premieră a anului la Opera Iași. „Stabat Mater”, de Rossini, deschide luna aprilie. Biletele se pun în vânzare astăzi

* Opera Națională Română din Iași dă startul vânzării biletelor pentru spectacolele din aprilie, o lună care aduce pe scenă unele dintre cele mai iubite titluri din repertoriul liric și coregrafic, dar și prima premieră a anului * publicul ieșean este invitat să redescopere „Aida”, „Giselle” și „Turandot”, dar și să asiste la premiera spectacolului „Stabat Mater”, de Gioachino Rossini, anunțată pentru 9 aprilie

Opera Iași pune astăzi în vânzare biletele pentru toate reprezentațiile lunii viitoare, începând cu ora 12:00. Tichetele pot fi cumpărate atât de la Agenția Operei, aflată în foaierul instituției, cât și online, prin intermediul site-ului oficial. Anunțul vine într-un moment important pentru teatrul liric ieșean, după ce instituția și-a prezentat, pe 11 martie 2026, noua identitate vizuală și a oferit și primele detalii despre producțiile care vor marca următoarea etapă a stagiunii.

Capul de afiș al lunii aprilie este, fără îndoială, premiera „Stabat Mater”, de Gioachino Rossini, programată pe 9 aprilie, la Sala Mare, de la ora 18:30. Potrivit prezentării oficiale, nu este vorba despre o simplă interpretare concertantă, ci despre o producție scenică amplă, construită cu toate elementele unui spectacol complet — regie, decoruri, costume și lumini — în jurul uneia dintre cele mai tulburătoare lucrări sacre ale compozitorului italian. Pentru Opera din Iași, aceasta este prima premieră din 2026 și unul dintre pariurile artistice importante ale începutului de an.

Programul lunii aprilie începe în forță cu trei reprezentații consecutive ale operei „Aida”, de Giuseppe Verdi, programate pe 3, 4 și 5 aprilie, toate de la ora 18:30, în Sala Mare. Pe 7 aprilie este anunțat baletul „Giselle”, de Adolphe Adam, unul dintre cele mai sensibile și mai iubite titluri din repertoriul coregrafic clasic. Finalul lunii aduce două spectacole cu „Turandot”, de Giacomo Puccini, programate pe 25 și 26 aprilie, producții care completează un calendar cultural dens și atractiv pentru publicul ieșean. În articolul dedicat programului din aprilie, Opera mai anunță și un „Concert la Palat”, pe 22 aprilie, în Sala Voievozilor a Palatului Culturii.

Prin acest program, Opera Națională Română din Iași încearcă să îmbine forța repertoriului clasic cu interesul pentru noi formule scenice și pentru proiecte cu miză artistică ridicată. Pentru public, luna aprilie se anunță drept una dintre cele mai consistente și mai spectaculoase perioade culturale ale acestei primăveri, iar pentru instituție, premiera „Stabat Mater” devine semnalul clar că stagiunea intră într-o etapă de vizibilitate și intensitate artistică sporită. Maura ANGHEL