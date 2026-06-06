Primăria Ciurea face angajări masive!

* 22 de posturi scoase la concurs în Asistență Socială, Educație, Sănătate și Administrație

Vești importante pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în județul Iași. Primăria Comunei Ciurea a anunțat lansarea unei ample campanii de recrutare, prin care sunt scoase la concurs nu mai puțin de 22 de posturi vacante în cadrul Direcției de Asistență Social-Comunitară.

Este una dintre cele mai consistente sesiuni de angajări organizate de administrația locală în ultimii ani și vizează specialiști din domenii esențiale pentru dezvoltarea serviciilor sociale și comunitare.

Ce posturi sunt disponibile

Administrația locală caută personal calificat pentru mai multe categorii profesionale: Asistență Socială și Psihologie, Educație și Psihopedagogie, Servicii Medicale și Recuperare, Fiziokinetoterapie, Asistență Medicală, Administrație și Îngrijire.

Noile angajări au ca obiectiv consolidarea serviciilor oferite comunității și dezvoltarea capacității Direcției de Asistență Social-Comunitară de a răspunde nevoilor tot mai diverse ale populației.

Candidații interesați își pot depune dosarele în perioada 8 iunie – 19 iunie 2026, interval orar: 08:00 – 12:00.

Dosarele vor fi depuse la sediul Primăriei Comunei Ciurea, situat în satul Ciurea, strada Merilor nr. 468, județul Iași.

Proba scrisă va avea loc pe 25 iunie 2026, la ora 09:00.

Oportunitate pentru specialiștii din zona metropolitană a Iașului

Concursul reprezintă o oportunitate importantă pentru absolvenții și profesioniștii din domeniul social, educațional și medical care doresc să activeze într-o instituție publică și să contribuie la dezvoltarea serviciilor comunitare din una dintre cele mai mari comune ale județului Iași.

În ultimii ani, comuna Ciurea a cunoscut o dezvoltare accelerată, iar extinderea serviciilor sociale și medicale a devenit o prioritate pentru administrația locală.

Candidații sunt sfătuiți să studieze cu atenție bibliografia, tematica și condițiile specifice fiecărui post înainte de depunerea dosarului.

Pentru informații suplimentare, cei interesați pot contacta Primăria Comunei Ciurea.

Prin această campanie de recrutare, Primăria Ciurea încearcă să atragă specialiști care să contribuie la modernizarea și extinderea serviciilor destinate copiilor, persoanelor vulnerabile, vârstnicilor și întregii comunități locale. Carmen DEACONU