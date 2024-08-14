Primăria vrea să investească 7 milioane de euro la „Purcica”

* Primăria Municipiului Iași încearcă să obțină fonduri de la Guvern pentru proiectul de construire a unui centru SPA și modernizare a Plajei Nicolina, cunoscută printre ieșeni ca „Purcica” * valoarea proiectului este estimată la 35 milioane lei

Municipalitatea a înaintat Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului întreaga documentație a proiectului, pentru ca acesta să fie finanțat prin Programul pentru dezvoltarea investițiilor în turism, prin includerea investiției în anexa Hotărârii de Guvern nr. 558 / 2017 modificată. Proiectul municipalității ieșene beneficiază deja de avizul Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie din carul Ministerului Sănătății. „Deși turismul balneo-medical din zonă este recunoscut la nivel naţional datorită complexului balnear și de recuperare de la Băile Nicolina, infrastructura aferentă este insuficient dezvoltată, iar proprietățile (în special izvoarele sulfuroase și nămolul cu proprietăți curative) nu sunt puse în valoare la adevăratul lor potențial. În acest context, construirea unui centru SPA și modernizarea Plajei Nicolina constituie o investiție fezabilă și oportună, cu impact pe termen lung în ceea ce privește dezvoltarea turismului balnear și de tip wellness din municipiul Iași”, au transmis reprezentanții municipalității.

Potrivit unui studiu de fezabilitate realizat de Romest Service SRL Iași și asumat printr-o hotărâre a Consiliului Local din 28 februarie 2024, lucrările presupun realizarea unui complex care să asigure facilități pentru funcțiunea de agrement, spații pentru îmbăiere la interior, cu bazine pentru înot și hidromasaj, zonă de saune, cabinete de masaj și spații pentru gimnastică medicală.

Studiul propune demolarea construcțiilor existente de pe amplasament, reamenajarea suprafeței de nisip, realizarea de noi împrejmuiri, amenajarea a 32 de locuri de parcare, din care șase cu stații de încărcare pentru mașini electrice, modernizarea instalațiilor de apă sulfuroasă și pentru prepararea nămolului, construirea de noi bazine cu apă potabila și apă sulfuroasă etc.

Centrul SPA, care va permite utilizarea complexului pe întreg parcursul anului, va fi o construcție cu regim de înălțime subsol parțial + parter + etaj, cu o arie construită de 1.660,35 metri pătrați și o arie utilă totală de 1.364,10 metri pătrați. Daniel BACIU