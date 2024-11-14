Primarul Iașului: „Voi interzice circulația mașinilor în caz de ninsori abundente”

* „Pentru unii vin alegerile, pentru mine vine iarna. Încălzirea orașului și pregătirea pentru deszăpezire sunt principalele acțiuni pe care le acum acum. Suntem pregătiți în funcție de cum vine, dacă vine ca ploaia la spanioli, nu suntem pregătiți. Dacă vine ca în ianuarie anul trecut, cu 40 de centimetri de zăpadă în 24 de ore, tot nu suntem pregătiți”, a spus primarul Mihai Chirica

Primăria municipiului Iași se pregătește pentru ninsori și, urmare a situației de anul trecut, când întregul oraș s-a blocat după o ninsoare abundentă, căzută timp de 24 de ore, edilul-șef anunță măsuri extreme, pentru ca situația să nu se repete.

În total 154 de utilaje de diferite categorii sunt pregătite pentru intervențiile din această iarnă, iar 1.000 de persoane sunt instruite și pregătite pentru a interveni în teren în trei schimburi.

În caz de ninsori abundente primarul vrea să interzică accesul mașinilor în oraș până când va deszăpezii străzile. Măsura vine ca urmare a situației din ianuarie, când, după ce în 24 de ore a nins cât pentru o săptămână, orașul s-a blocat. „Anul acesta, ca să nu pățim ca anul trecut, dacă vom avea condițiile de temperaturi scăzute și precipitații abundente într-un timp scurt și volum mare de trafic, atunci voi închide circulația, voi lăsa doar mijloacele de transport în comun, voi închide accesul către oraș pentru mașini ca eu să îmi pot face treaba. Nu pot să stau cu excavatoarele între 80.000 de mașini, trebuie să îmi fac treaba”, explică primarul Mihai Chirica.

În caz de precipitații abundente, nu suntem pregătiți

„Pentru unii vin alegerile, pentru mine vine iarna. Încălzirea orașului și pregătirea pentru deszăpezire sunt principalele acțiuni pe care le acum acum. Suntem pregătiți în funcție de cum vine, dacă vine ca ploaia la spanioli, nu suntem pregătiți. Dacă vine ca în ianuarie anul trecut, cu 40 de centimetri de zăpadă în 24 de ore, tot nu suntem pregătiți. Dacă vine cu o cantitate de precipitații normale, atunci suntem pregătiți. Avem 154 de echipamente de folosit. O parte sunt garate deja. Avem deja 2.800 de tone de sare și alte antiderapante și un contract cu alte 8000 de tone. Avem aproape 1000 de oameni care vor lucra în schimburi toată iarna de pe 15 noiembrie”, a adăugat edilul-șef.

S-au cumpărat totuși utilaje noi pentru trotuare în cadrul Salubris și contractat încă 8 utilaje pentru compania de transport public. Și numărul de angajați care se vor ocupa de deszăpezire este mai mare anul acesta.

Campania oficială de deszăpezire începe de pe 15 noiembrie, oricând va fi nevoie. Maria STANCU